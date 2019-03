Vogelschutzhecke sorgt in Linde für Irritationen

Volkmar Ernst

Linde (MOZ) Dass die Griebener Chaussee in Linde löchrig ist, da sind sich alle einige, die Anwohner ebenso wie der Ortsbeirat und die Gemeindevertreter. Deshalb wird die Straße saniert. Auch da besteht Einigkeit. Wer dafür in welcher Höhe zur Kasse gebeten wird, da gehen die Ansichten von Anwohnern und Gemeinde erheblich auseinander.

Nach Einschätzung der Verwaltung handelt es sich bei der Grieben Chaussee klar um eine Anliegerstraße. Da müsste die Gemeinde nur für die Herstellung der Fahrbahn 45 Prozent der Kosten tragen, die Anwohner die restlichen 55 Prozent. Für die Anwohner handelt es sich deshalb klar um eine Haupterschießungsstraße, bei der sie mit nur 20 Prozent an den Kosten beteiligt würden. Wer Recht hat, muss deshalb ein Richter entscheiden.

Dennoch will die Gemeinde die Straße sanieren und alle dafür notwendigen Aufträge auslösen. Die Bauarbeiter werden demnächst anrücken. Damit die Straße die Stellplätze für die Friedhofsbesucher gebaut werden können, müssen sowohl Sträucher als auch Bäume fallen. Für die können entweder Ersatzpflanzungen vor Ort vorgenommen werden, oder aber zur Herstellung des Einvernehmens mit der Unteren Naturschutzbehörde eine Einmalzahlung in den Flächenpool der Flächenagentur des Landes Brandenburg geleistet werden. Aus diesen werden dann Naturschutzprojekte an anderen Standorten im Land realisiert.

Der Vorteil der Einmalzahlung ist, sie ist erheblich preiswerter. Nur rund 3 000 Euro würden dafür fällig, im Gegensatz dazu würde das Anlegen einer Vogelschutzhecke vor Ort in Linde gut 15 000 Euro kosten. Die Gemeinde würde den Bau in der Art unterstützen, dass sie ein Gelände dafür zur Verfügung stellt. "Da finden wir was", so das Versprechen von Bauamtsleiter Manfred Telm auf Nachfrage. Denn wider Erwarten, konnte die Einsparung von rund 12 000 Euro die Abgeordneten dann doch nicht überzeugen, dem Vorschlag zuzustimmen. Zuvor hatte sich die Linder Beirats-Chefin Iris Fischer "als Tochter eines Bauern" vehement gegen die Ausgleichszahlungen ausgesprochen. Wenn in Linde wegen der Bauarbeiten Grün verlorengehe, dann verstehe es sich von selbst, dass neues Grün in Linde und nirgend woanders angelegt werde, so ihre klare Forderung. Da das Thema jedoch bislang weder im Ortsbeirat noch mit den Anwohnern der Straße besprochen worden sei, schlug sie vor, auf eine Abstimmung zu verzichten. "Wir sollten vor einer Entscheidung schon klären, was uns mehr wert ist, die bloße Einsparung oder etwas für die Umwelt zu tun." Als Kompromiss schlug Manfred Telm vor, anhand der bei Ausschreibung erzielten Zahlen zu entscheiden. Würden die Arbeiten teurer, greife die Sparvariante, ansonsten würde die Vogelschutzhecke gebaut. Auf eine Abstimmung wurde dennoch verzichtet.