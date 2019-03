Eine neue Sicht auf Bagger

aaa (MOZ) Das ist mal eine Überraschung: eine Baustelle als Erlebnis zu verkaufen. Üblicherweise ist die Bauerei in der Innenstadt samt wochenlangem Verkehrschaos ein Anlass zum Jammern und Klagen. Frankfurter Händler und die Stadt nehmen die Sache anders in Angriff. Statt von vornherein vor Baggern zu kapitulieren, gehen sie mit Veranstaltungen während der Bauzeit in die Offensive.

Dafür haben die Frankfurter am Mittwoch zu Recht einen Preis bekommen. Die Idee ist originell. Sie ist mutig. Denn, ob Bürger und Gäste Geschmack am Erlebnis Baustelle finden, das muss sich in den nächsten Wochen erst zeigen.

Selbst wenn die Idee nicht so aufgehen sollte wie geplant. Etwas bleibt sicher: Sie verändert ein Stück weit die Atmosphäre in der Stadt und die Ausstrahlung nach außen. Zwar wird die bislang wenig anziehende Magistrale davon noch nicht zur Schlendermeile. Aber die Aktion macht neugierig. Es ist ein sympathischer Schwung, der da durch Frankfurt geht, im Frühling.