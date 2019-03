Hobbymaler in der Bank

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Mit einer Ausstellung präsentiert sich der Malkreis "Franz Nolde" seit dieser Woche in der Bankfiliale der Volks- und Raiffeisenbank. Die Mitglieder nennen sich Hobbymaler, ihre Bilder sind jedoch alles andere als Hobbymalerei oder Werke für den Hobbykeller.

Mit einem Glas Sekt oder Saft stießen die elf Mitglieder des Malkreises gemeinsam mit den Mitarbeitern der Bankfiliale an. Kurz nach Bankschließzeit am Montag wurde die kleine Ausstellung im Kunden- und im Beratungsraum der Bank eröffnet. Nach 2015 ist es die zweite Ausstellung, die die VR Bank den Schwedter Hobbymalern ermöglicht. Nun schmücken die Aquarelle, Grafikarbeiten, in Öl, Ölwachs oder Acryl gemalten Bilder für einige Zeit die Wände der Geschäftsstelle. Unter den Bildern findet man neben dem Namen des Künstlers und seines Werkes auch einen Preis. Für 100 bis 200 Euro können Interessenten die Bilder erwerben.

Für die Hobbymaler sind solche Ausstellungen in Geschäftsräumen oder öffentlichen Einrichtungen willkommene Gelegenheit, aus ihrem Kreis oder der heimischen Malstube herauszutreten und ihre Arbeiten öffentlich zu präsentieren und zu verkaufen. Die meisten Mitglieder sind Rentner, die Beschäftigung mit Malerei ist für sie Freizeitbeschäftigung und Liebhaberei, davon leben muss niemand. "Für mich ist das ein Hobby wie für andere das Briefmarkensammeln oder Angeln. Es macht Spaß und entspannt mich", verrät Malkreisleiter Hans Ulrich Koberstein. "Wir treffen uns einmal die Woche und stellen uns eine Aufgabe. Anschließend wird sich natürlich ausgetauscht, das gehört dazu."

In der Schau der Hobbymaler zu sehen sind Polderlandschaften aus dem Nationalpark, Dorfanger, Seen- oder Winterlandschaften. Auch abstrakte Bilder sind dabei, die an Blüten oder Zitronenscheiben erinnern, ganz in Blau und Orange gehalten. Gemalt hat es Ziyanddi Zdigov, ein in Mürow lebender Geflüchteter Tschetschene, der 2018 zu den Hobbymalern stieß.

Der Malkreis "Franz Nolde" organisiert einmal im Jahr Fahrten an die Ostsee nach Misdroy, bei denen natürlich gezeichnet und gemalt wird, auch davon sind Motive in der Ausstellung zu sehen. Dieses Jahr begeht der Zirkel seinen 55. Geburtstag, plant eine Jubiläumsschau in der Rathausgalerie und eine Malreise nach Breslau.

1963 gründete der Maler und Grafiker Franz Nolde, damals "Beauftragter für die künstlerische Oberleitung im Erdölverarbeitungswerk", den Malkreis, der seither um die 15 ständige Mitglieder zählt, momentan 13.1978 übernahm Peter Ring die Leitung, später ChristianMetzner und seit 2011 Uli Koberstein. Der Malkreis trifft sich jeden Mittwoch um 15 Uhr im Vereinshaus in der Lindenallee 52a.