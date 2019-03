Ausstellungsmacher im Ehrenamt

Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Ab dem 16. März können im Heimatmuseum im Haus des Gastes wieder kunstvoll verzierte Ostereier bestaunt werden. Das ehrenamtliche Aufbauteam ist seit Mitte Februar dabei, die diesjährige Osterausstellung zu gestalten. Neu ist ein Ausstellungsbereich der Frankfurter Hansa-Schule.

"Ohne meine vier Frauen läuft hier überhaupt nichts", sagt Romy Werner. Die Museologin wäre ganz schön "aufgeschmissen", wie man allgemein so sagt, wenn sie die jährliche Osterausstellung – die mit Abstand publikumsreichste Ausstellung im Heimatmuseum – allein vorbereiten und aufbauen müsste. Muss sie aber nicht. Weil sie ihre vier Frauen hat. Angela Brühl, Elsa Hölzke, Erika Richling und Beate Schargott (in alphabetischer Reihenfolge). Die vier Damen bilden seit vielen Jahren – die einen schon länger, die anderen seit 2008 – das Organisationsteam der Osterausstellung. Einer Ausstellung, die alle Jahre wieder etwas Neues bietet. Weil sie in jedem Jahr unter einem neuen Thema steht. Einem Thema, das auch die Gestaltung der einzelnen Vitrinen und Tische bestimmt. Und da diese wechselnde Gestaltung besonders viel Aufwand erfordert, sind die vier Damen schon seit dem 18. Februar damit beschäftigt, die diesjährige Müllroser Osterausstellung aufzubauen.

An vier Tagen in der Woche sind die vier Damen derzeit im Heimatmuseum zu finden. Momentan sind sie nur zu dritt, nächste Woche will aber auch Erika Richling nach ihrer Genesung wieder mit anpacken. "Mir macht das Freude", sagt Beate Schargott, während sie vorsichtig ein kunstvoll verziertes Ei in einer großen Vitrine platziert. "Es ist ja nicht so, dass wir einfach nur ein paar bunte Eier irgendwohin stellen. Wir müssen uns da richtig Gedanken machen, kreativ sein." Auch Elsa Hölzke bestätigt: "Mir macht das wirklich Spaß, die Vitrinen und Tische zu dekorieren." Vor allem aber finde sie es "schön, wenn sich die Besucher daran erfreuen. Wir bekommen hier sehr viel positive Resonanz." Angela Brühl betont, dass sie "ein gutes Team" seien. "Denn es ist ja nicht so, dass jede von uns für sich allein arbeitet. Jede von uns hat ihre Ideen, und wir diskutieren da­rüber so lange, bis die beste Lösung gefunden worden ist."

Mehr als 500 verzierte Eier werden in der Osterausstellung, die am 16. März eröffnet wird, zu sehen sein. Zum Teil stammen sie aus dem Bestand des Heimatmuseums, dessen Sammlung mehr als 700 Ostereier umfasst. Zum Teil werden sie dem Museum extra für die Ausstellung als Leihgaben zur Verfügung gestellt – von Künstlern und Sammlern aus ganz Brandenburg sowie aus dem Harz. Zu diesen Leihgebern gehört in diesem Jahr zum ersten Mal die Hansa-Schule in Frankfurt. "Eine Schülergruppe hatte sich im vergangenen Jahr unsere Ausstellung angesehen", erzählt Romy Werner, "und danach hatte die Schule angefragt, ob wir auch Objekte ihrer Schüler zeigen würden." Eier und Hasen aus Salzteig, Keramik, Holz und sogar aus Beton haben die Hansa-Schüler aus Frankfurt für die Ausstellung hergestellt.

Ebenfalls eine Neuheit in diesem Jahr: Es gibt eine spezielle Vitrine, die nicht vom Frauenteam gestaltet wird. Für diese ist ein Mann verantwortlich, Albrecht Wuitz. Mit dieser Vitrine wird an die allererste Müllroser Osterausstellung vor 27 Jahren erinnert. "Hier sind alle Künstler vertreten, die 1992 die Ausstellung ins Leben gerufen haben", erklärt Albrecht Wuitz. Für "seine" Vitrine hat er auch einen Nachdruck des Plakates der ersten Ausstellung angefertigt.

Ausstellung "Häschen – Wasser – Osterwasser", ab 16. März