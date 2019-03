Jan-Henrik Hnida

Frankfurt (MOZ) Heute wollen viele junge Menschen lieber studieren als mit ihren Händen zu arbeiten. Um Einblicke in Handwerksberufe zu geben, stellt der Stadtbote in einer Serie Betriebe vor. Heute: Stuckateur Ulrich-Christian Müller.

16 Jahre – so lange arbeitete Ulrich-Christian Müller am und im Museum Viadrina, dem ehemaligen Seuchenkrankenhaus. An vielen historischen Gebäuden in Frankfurt, sei es das Museum oder das Rathaus und die Marienkirche, hat er bei der Sanierung Hand angelegt.

"Sehen Sie die Tiefe des Ornaments?", fragt der Meister und zeigt auf die Stuck-Verzierung. Der Stuckateur steht in der Belle Etage des Museums und erklärt seine Werke. Der linke Teil der Figur bestehe aus Gips, der rechte aus originalem Stuck des 16. Jahrhunderts. "Stuck meinte früher die Begrenzung eines Musters", erläutert der 58-Jährige. Seit der Antike ist Stuck eine Technik für die Gestaltung von Innenräumen und Fassaden. Wurde die Masse früher aus Wein, Sand, Eier und Bier hergestellt, so sind es heutzutage Sand, Kalk und Gips. Jede Werkstatt besaß ihre eigene geheime Rezeptur. Auch Müller hat seine eigene Rezeptur. Den "Brandenburger Putz" verwendet er bei der Sanierung historischer Gebäude.

So auch im Museum Viadrina. Zum Kurfürstensaal wandeln Besucher unter Decken von drei Stuckateuren aus Italien. Die erste, reichlich verzierte vergleicht Müller mit "schwerem Rotwein" und die zweite, reduzierte mit "französischem Champagner". Dann, im Kursfürstensaal, stehen die Gäste unter einer Besonderheit: Eine Putten-Figur auf der Oder-Seite ist weiblich, alle anderen tragen männliche Merkmale. "Zuerst musst du ein Bild von der Decke im Kopf haben", sagt er. Zwischen den Arbeiten auf Gerüsten lege er sich immer wieder auf den Boden, um zu schauen, welche Formen passen und welche nicht.

In der DDR bildeten nur zwei Betriebe zum Stuckateur aus. Nachdem sich Müller nach der Ausbildung 1990 selbstständig machte, sattelte er noch einen Meister und ein Studium als Restaurator drauf. Seitdem ist er ständig im Einsatz. "1992 bin ich das letzte Mal in den Urlaub gefahren", sagt Müller. Er ist eben ein Voll-Blut Handwerker.