Wie der Alptraum Baustelle eine Innenstadt beleben soll

Ina Matthes

Frankfurt (Oder) (MOZ) Es ist der Albtraum jedes Händlers und Gastronomen: eine Baustelle vor der Tür. Fünf Monate lang. Und das zeitweise mit einer Vollsperrung der Straße. Da kann man als Händler eigentlich nur noch auf die Barrikaden gehen.

In Frankfurt (Oder) wollen eine Händlervereinigung, die Wohnungswirtschaft und die Stadt den Spieß jetzt umdrehen. Baustelle als Katastrophe? Baustelle als Erlebnis!

"Magistrale bewegt" heißt das Projekt, für das die Frankfurter Initiative am Mittwoch mit einem ersten Preis des Innenstadt-Wettbewerbs City-Offensive ausgezeichnet wurde. Ab 1. April wird eine wichtige Verkehrs- und Einkaufsstraße im Stadtzentrum – die Magistrale – umgebaut. Dort entsteht eine neue barrierefreie Haltestelle für Busse und Straßenbahnen. Während der Bauzeit sollen unterschiedliche Veranstaltungen Kunden in die Innenstadt locken. Geplant sind ein Fest der Nachbarn mit einer langen Kaffeetafel und ein City-Frühling mit einer Vogelhauswerkstatt für Kinder. Im Juni soll es eine Kinderbaustelle und Sportveranstaltungen geben, außerdem Baustellenführungen mit Rundgang durch die anliegenden Geschäfte. "Wir wollen, dass die Kunden die Magistrale wieder entdecken", sagt Christa Moritz von der Wohnungswirtschaft (Wowi). Frankfurts zentrale Einkaufsstraße hatte in den vergangenen Jahren mit erheblichem Leerstand zu kämpfen. "Zu vermieten" hieß die größte Ladenkette. Inzwischen siedeln sich neue Einzelhändler an. Die Wowi hat von 43 Gewerbeeinheiten noch drei frei. Ziel der Initiative ist, die Innenstadt dauerhaft wieder zu beleben – über die Baustellenzeit hinaus. Dafür hat sie jetzt auch 14 000 Euro Preisgeld zur Verfügung.

Über 8000 Euro und einen zweiten Preis in der Kategorie "Event" können sich die Bernauer freuen. Händlergemeinschaft und der Verein Stadtmitte wollen an einem Festtag Bier und nachhaltige Mobilität zusammenbringen. Dabei sollen in Zusammenarbeit mit der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde umweltfreundliche Verkehrsmittel wie ein E-Bike aus Holz vorgestellt werden. Überdies gibt es einen Exkurs in die Braugeschichte – die Stadt hatte einst 100 Brauereien. Weniger in die Vergangenheit, sondern nach vorn schaut Prenzlau. Die Stadt wurde für die beste Marketing-Kampagne ausgezeichnet. Die Aktion #stadtlebenprenzlau will junge Leute fürs Einkaufen und Arbeiten in Prenzlau werben. Ein weiterer Preis ging nach Eisenhüttenstadt für eine digitale Marketing-Plattform der Händler und Gastronomen. Angermünde wurde für eine Woche der Sprache und des Lesens ausgezeichnet, Seelow für ein Magazin zum Stadtleben.

Der diesjährige Preis ist mit insgesamt 74 000 Euro dotiert. Er wird von der Industrie- und Handelskammer Ostbrandenburg (IHK) gemeinsam mit zahlreichen Partnern verliehen. Die City-Offensive gibt es seit zehn Jahren. Erstmals hat in diesem Jahr Kathrin Schneider, Ministerin für Infrastruktur in Brandenburg, die Schirmherrschaft übernommen.