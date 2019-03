Unterirdische Gräben als Notfall

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Uralte unterirdische Grabenrohre werden immer stärker zum Problem. Darauf macht der Wasser- und Bodenverband Welse aufmerksam. Betonkonstruktionen brechen durch zu starke Belastung oder spätere Aufbauten. Ein Beispiel: Der Mudrowgraben in Angermünde.

Konrad Hölig öffnet die Gartenpforte und hangelt sich an der aufgeweichten Böschung entlang. Unter ihm fließt Wasser. Es ist der Mudrowgraben, der sich durch Wiesen schlängelt, unter der B 2 hindurchführt und in der Schwedter Straße (kurz vor Aldi) plötzlich im Untergrund verschwindet. Ein Metallgitter sichert den von der Öffentlichkeit kaum einsehbaren Einlass gegen den umtriebigen Biber, der sogar bis in die geheimen Kanäle der Stadt vordringt. Konrad Hölig hat hier nebenan sein Wohnhaus. Er kennt noch den genauen Verlauf des einst offenen Mudrowgrabens, der erst zu DDR-Zeiten in ein Rohr von 80 Zentimeter Durchmesser gezwängt wurde. Offenbar wollte man den damals in der Schwedter Straße ansässigen Firmen wie der Post, der früheren PGH Bau und dem Kraftfahrzeuginstandsetzungsbetrieb auf diese Weise ungehinderten Bauraum schaffen.

Doch die alten Betonrohre haben nach über 40 Jahren ihre Haltbarkeit stellenweise verloren. Bei einer regulären Gewässerschau bemerkte der Wasser- und Bodenverband Welse das Problem. Die Dichtungen zwischen den alten Betonsegmenten gehen immer weiter kaputt. Sand und Schlamm haben sich im Inneren angesammelt. Es gibt Risse, verursacht durch spätere Aufbauten und hohe Verkehrslasten.

Mit einer eingesetzten Kamera konnte ein Teil des unterirdischen Verlaufs nun wieder erkundet werden. Doch an einige Stellen kommt niemand mehr heran. Das Gebäude der früheren Holzbearbeitung steht zum Beispiel quer drüber. Nur über einige abgedeckte Kontrollschächte können die Ingenieure des Wasser- und Bodenverbands einen Blick ins Mudrowwasser werfen.

Droht der Graben irgendwann einzubrechen? Wahrscheinlicher ist eine dauerhafte Verstopfung durch eindringende Wurzeln. Auch das wäre ein Desaster, weil dann Grundstücke in der Schwedter Straße geflutet würden. Gemeinsam mit der Stadt Angermünde laufen jetzt Gespräche, um den verrohrten Grabenabschnitt möglicherweise wieder ganz und dauerhaft zu öffnen oder teilweise zu verlegen. Ähnlich wie beim Mühlengraben am Rewe-Markt.

Auch eine Instandsetzung der vorhandenen Rohrleitung wäre möglich. Nur wer soll das bezahlen? Der Graben gehört zum Teil der Stadt, zum Teil ist er privat. "Wir haben überall solche Probleme", erklärt Christine Schmidt, Chefin des Wasser- und Bodenverbands. "Es muss deshalb geklärt werden, ob es generelle Zuschüsse für solche Dinge gibt oder ob Fördermittel infrage kommen." Müsste der Verband das aus eigener Tasche bezahlen, würde das zu einer enormen Gebührensteigerung führen. Das aber ist nicht gewollt. "In Brandenburg hat jetzt erst eine generelle Diskussion dazu begonnen", sagt Christine Schmidt. Noch gibt es keine Entscheidung.

Auch auf den Dörfern sind derartige Fälle bekannt, zum Beispiel beim Ablauf des Mürower Dorfteichs. Grundfrage hier: Handelt es sich überhaupt um Gewässer oder um Meliorationsanlagen? Das ist entscheidend für die Zuständigkeit und später für die Bezahlung. In Wartin sind die drei Dorfteiche unter der Erde mit Rohren verbunden, der Ablauf führt über eine unterirdische Leitung Richtung Teufelstanger und ist marode. Das Nachsehen hat dann die Landwirtschaft an tiefer gelegenen Stellen, wenn bei starker Zunahme des Pegels ganze Hektar unter Wasser stehen. Entscheidung des Landkreises in diesem Fall: Es handelt sich um kein Gewässer. Also darf der Verband auch nichts ausrichten.

"Die Rohrleitungen werden zunehmend zum Problem", sagt Christine Schmidt. Häufig seien Zäune, Garagen, Mauern und Häusern viel zu dicht herangebaut worden. Niemand kommt heran. Häufig kennt kaum noch jemand den versteckten Verlauf alter Gräben. Und so werden gar Baugenehmigungen erteilt, weil niemand weiß, was im Untergrund plätschert.

Im März beginnt nun die nächste Grabenschau des Wasser- und Bodenverbands. Zu jedem Termin vor Ort sind Landnutzer und Eigentümer eingeladen, um genau solche Probleme zu besprechen.