Little England 2.0 wächst

Noch-Domizil: Seit 2005 ist die Kita "Little England" an der Poratzstraße 67 in Nordend zuhause. Der Umzug ist für April 2020 geplant. © Foto: Thomas Burckhardt

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Erster Spatenstich und Grundsteinlegung gingen über die Bühne, ohne dass die Öffentlichkeit Notiz nahm. Das Richtfest indes soll groß gefeiert werden. An der Schleusenstraße errichtet ein privater Investor ein neues Domizil für die Kita "Little England". Der Rohbau ist fast fertig.

Die Kita Spielhaus in Ostende erhält einen Anbau, die Johanniter planen einen Neubau in Stadtmitte. Der evangelische Kindergarten startet dieser Tage mit Sanierung und Erweiterung. Die Rathausspitze wiederum prüft Varianten für zusätzliche Hort-Kapazitäten. Eberswalde braucht dringend weitere Kita-Plätze.

Auch Kerstin und Sven Nachtigall, die Geschäftsführer des Vereins "Kinderfaculty Little England" spüren den Druck. Ihre beiden Einrichtungen, "Little England" an der Poratzstraße sowie "Happy Education" an der Schweizerstraße, sind voll belegt. Es gibt Wartelisten. Weshalb sie den Ersatzneubau an der Schleusenstraße gleich für eine Erhöhung der Kapazität nutzen. Investor des Projektes ist die Borerum KG mit dem Eberswalder Unternehmer Henri Bohtz.

Bis April 2020 muss der Neubau bezugsfertig sein. Dann nämlich läuft der Mietvertrag für das jetzige Quartier an der Poratzstraße in Nordend aus. An der Schleusenstraße entsteht sozusagen "Little England 2.0". Das ist nicht nur größer. "Zum einen freuen wir uns, nach dem Goldschmidt-Quartier, erneut ein recht geschichtsträchtiges Grundstück in Eberswalde wieder beleben zu dürfen", so Kerstin Nachtigall, die zugleich die Kita-Leiterin der Nordender Einrichtung ist. Denn bei dem Areal handelt es sich um das einstige und bei vielen Bürgern noch bestens bekannte Schulgarten-Gelände von Eberswalde. "Zum anderen wollen wir unsere Konzeption weiter ausbauen", kündigen Nachtigalls an. In Anlehnung an das Bundesprogramm Kita-Plus, das u. a. flexible Angebote in den Fokus rückt, soll etwa die Vereinbarkeit von Beruf und Familie gefördert werden. Indem in dem großzügigen Neubau beispielsweise ein Co-Working-Space eingerichtet wird. Gute Betreuung, davon sind die Eberswalder Geschäftsführer überzeugt, ist keine Frage der Uhrzeit. Der Verein sei der einzige Kita-Träger in Eberswalde, der auf Wunsch bzw. bei Bedarf der Eltern eine Betreuung des Nachwuchses nachts absichert, der also eine 24-Stunden-Öffnung anbietet, und zwar für beide Einrichtungen im Kinderhaus.

Was keineswegs die einzige Besonderheit ist. Nachtigalls verweisen zudem auf die Zweisprachigkeit im Kita-Alltag. In beiden Häusern arbeiten Muttersprachler (Englisch). Und: In der Kinderfaculty wird selbst gekocht. Sowohl in Nordend wie auch in Stadtmitte. "Wir bieten Bio-Vollwertkost an." Das werde selbstverständlich auch im neuen "Little England" so sein, zeigen Nachtigalls im Rohbau auf die neue Küche und das Kinderrestaurant.

Überhaupt: In dem Neubau, der sich mit bodentiefen Fenstern zur Schleusenstraße, also nach Süden hin öffnet, ist vieles auf Zuwachs ausgelegt. Aktuell hat die Kita eine Kapazität von 38 Plätzen. Mit dem Umzug können 15 Kinder mehr aufgenommen werden. "Wir wollen zusätzlich eine Gartengruppe eröffnen", kündigen Kerstin und Sven Nachtigall an. Das Grundstück am Standort des ehemaligen Schulgartens, das der Verein schon vor einigen Jahren von der Stadt erworben hat, biete sich dafür förmlich an.

Ferner will der Träger, langjähriges Mitglied der "Partner für Gesundheit", dem Verbund einen Konferenz- und Tagungsraum zur Verfügung stellen. Etwa für die Organisation des Eberswalder Stadtlaufs. Und: Es entstehen drei Wohnungen. "Wir sind der Familie Bohtz für die beherzte Umsetzung des Projektes, das all unsere Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt, sehr dankbar", betonen Nachtigalls.

Der Verein hat 2005 seine erste Kita in Eberswalde, die "Kinderfaculty Little England" in der alten Schule Nordend eröffnet. "Vorläufer" waren Sprachkurse, die seit 1992 angeboten wurden.