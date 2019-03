Naturschützer wollen Friedenseiche retten

Uwe Spranger

Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) In der Gemeinde ist die Diskussion um den Ausbau der Einmündung Fließstraße und die damit verbundene Fällung der Wappeneiche neu aufgeflammt. Insbesondere Naturschützer machen mobil.

Mehr als 50 Bürger verschiedenster Altersgruppen aus Fredersdorf-Vogelsdorf, Petershagen-Eggersdorf und Neuenhagen haben sich am Sonntag symbolisch schützend vor den Friedens- oder auch Wappeneiche genannten Baum gestellt. Um den hatte es mehrfach Diskussionen gegeben. 2017 hatte die Gemeinde einer Fällung der 1812 vom Gutsbesitzer Jean Balthasar Henry aus Protest gegen Napoleons Russland-Feldzug gepflanzten Eiche zugestimmt, um einen Ausbau der Einmündung zu ermöglichen. Der Landkreis als Baulastträger der Straßen hatte angekündigt, die Planung sollte 2019 erfolgen, 2020 dann die Realisierung. Variantenuntersuchungen gab es bereits seit 2010.

Nun formiert sich noch einmal Widerstand. Insbesondere die Ortsgruppen des Naturschutzbundes wollen die Eiche "als lebenden Teil der Gemeinde" erhalten. Und stoßen damit auf Zuspruch. Man stehe dort auch nicht länger als an anderen Linksabbiegungen, äußert eine Bürgerin, die nach eigener Aussage täglich morgens und abends an der Stelle vorbeikommt. "Was soll der Quark, unbedingt diese Abbiegung mit dem Wahrzeichen ausbauen zu wollen? Die Natur im Allgemeinen und ein Wahrzeichen im Besonderen kann nicht mehr ersetzt werden", findet sie.

Der Baum stehe seit über 200 Jahren im Ortskern, präge das Ortsbild und sollte mit Respekt behandelt werden, heißt es ebenfalls. Er sei gesund. Ihn abzusägen, wäre "Verrat an der Vergangenheit". Das Naturdenkmal sei ein Schatz, den es nicht mehr häufig in Deutschland zu bewundern gebe. Also sollte man ihn nicht gedankenlos opfern, sondern der Friedenseiche "ihren Frieden" lassen, wird bei Facebook geäußert.

Eingemischt in die Diskussion hat sich auch Peter Küllmer, Chef des Behindertenbeirats. Für ihn sei nicht nachgewiesen, dass die Verkehrssituation dort nicht haltbar sei. Und wenn er Zweifel an dem Ausbau auf Kosten des Steuerzahlers anmelde, werde ihm das Thema Barrierefreiheit im Munde umgedreht.

Für andere steht die Sicherheit im Vordergrund. "Man muss sich auch von Bäumen trennen können, um Sicherheit für unsere Kinder zu gewährleisten. Wenn was passiert, ist das Geschrei groß ...", formuliert ein Befürworter der Fällung.

Fredersdorf-Vogelsdorfs Bürgermeister Thomas Krieger verweist darauf, dass die Eiche jedes Jahr mit großem Aufwand auf Standfestigkeit und Verkehrssicherheit untersucht wird. Sie würde vermutlich noch einige Zeit stehen bleiben, aber sicher keine 100 Jahre mehr halten. Es gehe darum, die Einmündung speziell für Schüler verkehrssicherer zu machen und Staus durch eine Linksabbiegerspur zu vermindern – auch mit Blick darauf, dass der Verkehr in den nächsten Jahren weiter zunehmen werde. "Dafür muss die Eiche leider weichen", sagt er.

So ist auch die Beschlusslage. Nach Beschwerden über die Gestaltung des Knotens, Staus und die Verkehrsführung für Fußgänger und Radfahrer hatte die Gemeindevertretung Mitte 2017 den Bürgermeister beauftragt, an Landrat und Kreistag heranzutreten, die Planungen wieder aufzunehmen, Investitionsmittel im Kreishaushalt einzuplanen und den Umbau "schnellstmöglich" zu realisieren.

Krieger sieht keinen Grund, daran zu rütteln. "Die Position des Nabu ist bekannt, die Argumente sind nicht neu. Es war Abwägungssache."