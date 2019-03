Mit Präzision aus Oberhavel bis ins Weltall

Jürgen Liebezeit

Birkenwerder (MOZ) Beeindruckt waren am Mittwoch fünf Lehrerinnen und Lehrer aus Oberhavel, die im Rahmen der Berufsorientierungstournee die Firma "Körber und Körber Präzisionsmechanik" in Birkenwerder besuchten.

Junior-Chef Benjamin Körber führte die Gruppe, zu der auch der stellvertretende Landrat Egmont Hamelow und Philipp Gall, Leiter vom IHK-Regionalcenter Oberhavel, gehörten, durch den Betrieb, wo mit höchster Genauigkeit komplexe Bauteile für weltweite Abnehmer produziert werden. Produkte aus Birkenwerder haben es sogar bis in den Weltraum geschafft. "Wir haben Kamerahalterungen für die Raumstation ISS hergestellt", erklärte Körber. In den Werkstätten stehen Maschinen, die 20 Mal genauer als ein menschliches Haar fräsen können. Diese Präzision ist gefragt: In Birkenwerder wird zum Beispiel für Werften ein Presswerkzeug gebaut, dass Hochdruckleitungen verbinden kann. Auch im medizinischen Sektor ist das Unternehmen aktiv. Für eine Hennigsdorfer Firma werden Instrumente gefertigt, die bei Operationen am Gehirn eingesetzt werden.

Das Unternehmen zog 2011 mit zehn Mitarbeitern von Berlin nach Birkenwerder. Heute beschäftigt die Firma 40 Männer und Frauen. Gesucht werden noch zwei Auszubildende.

Lehrerin Janina Gutjahr von der Jean-Clermont-Schule in Sachsenhausen hat die Präsentation überzeugt. Sie überlegt, mit ihrer WAT-Klasse nach Birkenwerder zu kommen, um zeigen zu können, was mit hochmoderner Technik alles möglich ist.