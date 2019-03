19 000 Euro suchen Verwendung

Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Für die Förderung von Sportvereinen stehen in diesem Jahr 19 000 Euro zusätzlich zur Verfügung. Doch es ist gar nicht so einfach, das Geld unter die Leute zu bringen.

Das war wohl eher ein Antrag, der aus einer Laune heraus geboren war: Weil die SPD-Fraktion jüngst in der Stadtverordnetenversammlung beantragt hatte, dass die fünf Grundschulen der Stadt 100 000 Euro zusätzlich für Schönheitsreparaturen erhalten sollen, stellte Erich Opitz von der Fraktion der Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder/Grüne/Piraten den Antrag, auch Sportvereine zusätzlich mit 19 000 Euro zu bedenken. Mit den insgesamt 119 000 Euro ist genau das Geld aufgebraucht, das im Haushalt in diesem Jahr noch nicht verplant war, sondern als Deckungsreserve dienen sollte.

Doch die 19 000 Euro unter den Vereinen zu verteilen, stellt sich als gar nicht so einfach heraus. So gibt es eine jährliche Summe von 36 000 Euro, die nach Anträgen anhand einer Förderrichtlinie verteilt werden. Besonderer Akzent wird dabei auf Arbeit mit Kindern und Jugendlichen gelegt. Vereine, die nur Erwachsene in ihren Reihen haben, gehen leer aus. Friedrich Schmidt, Vorsitzender des Ausschusses für Kultur und Sport, nannte jüngst in der Sitzung den Bowling-Verein. Es sei der einzige Verein in Eisenhüttenstadt, der in der 1. Bundesliga spielt und dadurch hohe Aufwendungen hat. "1000 Euro zusätzlich können die gut gebrauchen." Oder man gebe Fußballvereinen Geld, damit sie mal Bälle auf Vorrat kaufen können.

Doch nach welchen Maßstab Geld verteilt werden soll, erwies sich als schwierig. "Wir können nicht entscheiden, welcher Sportverein das braucht und andere Vereine vergessen wir", sagte Ingrid Siebke (SPD). Auch rein haushaltsrechtlich ergeben sich Schwierigkeiten: Es sei schwierig, über die Richtlinie hinauszugehen. "Wenn wir bei der Richtlinie bleiben, dann sind wir sehr begrenzt", erklärte Martina Harz, Leiterin des Fachbereiches Bürgerservice. "Wir sollten das Geld auch nicht mit dem Füllhorn ausschütten, damit wir es loswerden", meinte Friedrich Schmidt.

Bisher sind über die Förderrichtlinie zum Beispiel nicht Fahrten zu den Wettkämpfen und auch nicht Sportgeräte förderfähig. Das soll nun mit den 19 000 Euro möglich sein. In diesem Jahr wird es deshalb ein gestaffeltes Antragsverfahren geben. Bis 31. März müssen im Rathaus die Anträge für die Förderung nach der Förderrichtlinie vorliegen, also für die 36 000 Euro. Bis 15. April ist derweil Zeit, um Geld für die Anschaffung von Sportgeräten und für Veranstaltungen zu beantragen. Die Vereine sollen darüber aber noch informiert werden.

Unabhängig von dem einmaligen Zuschlag in diesem Jahr in Höhe von 19 000 Euro arbeitet die Stadtverwaltung an der Erstellung eines neuen Sportstättenkonzeptes. Unter anderem wird dabei der Zustand der Sportstätten noch einmal überprüft und auf den neusten Stand gebracht. "Aus Sicht der Verwaltung wollen wir neben der Erstellung eines Sportstättenkonzeptes auch die zukünftige Ausrichtung der Sportförderung in den politischen Gremien diskutieren", heißt es in einer Antwort der Stadtverwaltung auf eine Anfrage der CDU-Fraktion. An diesem Prozess sollen auch die Sportvereine mit beteiligt werden. Ziel ist es, dass bis Ende dieses Jahres ein neues Konzept vorliege. Bis dahin soll dann auch feststehen, unter welchen Bedingungen es möglich ist, dass Vereine die kreiseigenen Sporthallen nutzen können.