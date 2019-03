Sanierung der Druckleitung dringend

Andrea Linne

Panketal/Bernau (MOZ) Vor zwei Tagen kam es erneut zu einer Havarie an der Abwasserdruckleitung nach Schönerlinde, nur 30 Meter entfernt vom Havarie-Ort am 10. Februar. Die Stadtwerke Bernau als Geschäftsbesorger für den Verband Panke-Finow nehmen dazu und zur Kritik aus Panketal Stellung.

So werde mit Hochdruck und in kürzester Zeit an gebrochenen Stellen gearbeitet, immer in Zusammenarbeit mit der Unteren Wasserbehörde des Landkreises, wie Stadtwerke-Chefin Bärbel Köhler mitteilt. Gemeinsam mit dem Vorsteher des Wasser- und Abwasserverbandes Panke-Finow (WAV), Daniel Nicodem, weist sie den Vorwurf fehlender Planungen und Untätigkeit zurück. So werde zielstrebig seit 2018 an der Sanierung der Druckleitung gearbeitet. 66 000 Einwohner aus Bernau, Panketal, Biesenthal und Melchow entsorgen 2,8 Millionen Kubikmeter Abwasser jährlich zum Klärwerk in Schönerlinde über eine 14 Kilometer lange Druckleitung mit Pumpensystem. Während die Anlagen dem WAV gehören, besorgen die Stadtwerke Bernau die Betriebsführung. Alle Gemeinden außer Panketal sind Mitglieder im WAV.

Schon 2015 hätten Ultraschall-Untersuchungen Ermüdungserscheinungen an der Wanddicke der Guss-Leitung von 1986 zutage gefördert. Wegen umfangreicher Planungen, zum Teil auch wegen einer Trassenverlegung, habe sich die Sanierung hingezogen. Diese vollziehe auch eine Erhöhung des Querschnitts von 50 auf 60 Zentimeter der Stahlgussrohre mit Polyrethan-Auskleidung. Drei Bauabschnitte folgen. Vier Millionen Euro werden investiert, bis 2022 weitere vier Millionen Euro. Der erste Bauabschnitt auf einer Länge von 1150 Metern erfolgte 2018 zwischen Schmetzdorf und Lanker Weg in Schönow, wie Bärbel Köhler mitteilt. Die Einbindung der Leitung aus Panketal wurde bis 2011 hydraulisch verbessert. Die Erweiterung des Notauslassbeckens werde noch 2019 ausgeschrieben.

Ein 1100 Meter langes Stück am Hobrechtsfelder Weg werde noch 2019 erneuert, ebenso ein 700 Meter langer Abschnitt an der Schönwalder Chaussee. In der Trinkwasserschutzzone II des Wasserwerks Schönow wurde eine Umverlegung der Trasse vorgenommen. Nicodem stellt klar: "Wir sitzen das Problem nicht aus, sondern handeln umsichtig und verantwortungsbewusst." Auch am 10. Februar habe die Einsatzkolonne schnell reagiert, auf 4,5 Metern wurden Rohre ausgetauscht. Eine langfristige Schädigung der Natur im Bereich der früheren Rieselfelder schließen Köhler wie Nicodem aus. Das werde auch vom Landkreis überwacht. Das Grundwasser fließe entgegen der Brunnen des Schönower Wasserwerks.

Kritisch merken beide an, dass Panketal den Zufluss von Abwasser nicht regulieren könne. Der WAV hingegen verfüge über ein "ausgeklügeltes Steuerungs- und Notfallkonzept". Von Panketal hingegen "kommt immer die volle Menge an Abwasser in die Abwasserdruckleitung". Hier seien technische Nachrüstungen durchaus möglich. Die Investitionen tragen die Verbraucher über ihre Abwassergebühren.