Aktionstag findet Zuspruch

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Heute wird das Beeskower Familienbündnis entscheiden, welche Projekte zum Freiwilligentag "Beeskow packt an" am 6. April finanziell besonders unterstützt werden. Fest steht bereits, dass es für jedes Aktionsteam 100 Euro vom Bürgermeister gibt.

Der Verein "Brigade zur Alten Schmiede" wird am 6. April den Spielplatz in Krügersdorf verschönern und neuen Sand einbringen. "Wenn die Zeit reicht, wollen die Vereinsmitglieder auch noch im Park aufräumen", freut sich Barbara Buhrke, die den Tag organisiert, über das große Engagement im Beeskower Ortsteil. Denn dort gibt es einen zweiten aktiven Verein. Die Mitglieder des "Eiche e.V." werden einen Gedenkstein zum Dorfjubiläum setzen, die Kompostieranlage auf dem Friedhof erneuern und das Schloss putzen.

Die Krügersdorfer haben sich auch um einen Zuschuss vom Familienbündnis beworben. Das hat angekündigt, drei Projekte des Aktionstages, die für ein familienfreundliches Beeskow stehen, finanziell zu unterstützen. Heute Abend tagt das Bündnis und wird entscheiden. Weitere Bewerber sind unter anderem die Bibliothek, die ein Spielprojekt "Rund um die Welt" auflegen will, ein Spielplatzprojekt der Kita Kiefernzwerge und die Radinkendorfer, die ebenfalls ihre Spielanlagen neu gestalten wollen.

Am Aktionstag selbst wird in Beeskow und den Ortsteilen aber noch viel mehr los sein. Und weil "Beeskow packt an" kein reiner Frühjahrsputz sein soll, passt es sehr gut, dass die Mädchen und Jungen der Klasse 3b aus der Grundschule an der Stadtmauer an diesem Tag einfach ins Seniorenheim gehen werden, um den Bewohnern ein buntes Programm mit Liedern und Frühlingsbasteleien zu bieten.

Im Hüfnerhaus wird es zudem den Auftakt für das Beeskower Repaircafés geben. Von 10 bis 14 Uhr soll repariert werden, was zu schade zum Wegwerfen ist. Barbara Buhrke sucht dafür noch handwerklich begabte Mitstreiter. Ihr Ziel ist es, so ein Repaircafé künftig mehrmals im Jahr anzubieten.

Ihre Teilnahme am Aktionstag zugesagt haben die Rouanet-Gymnasiasten, die auch noch Helfer suchen, um ihren Schulhof weiter zu gestalten, die Mitglieder des Vereins Leichtathletik in Beeskow werden sich bereits am 5. April um den Sportplatz kümmern. Die Weitsprunganlage und die Wurfbahn werden im Mittelpunkt stehen. Das die Leichtathleten einen Tag eher aktiv werden, ist eine reine Zeitfrage. Sie haben an dem Wochenende noch weitere Verpflichtungen.

Die Mitglieder anderer Vereine machen am 6. April mal was ganz anderes als von ihnen erwartet. So wird auf Initiative des Kreisanglerverbandes der Skaterplatz im Kiefernweg für die neue Saison hergerichtet. Die Mitglieder des Vereins Deutsche Schäferhunde wollen Verkehrsschilder und ein Trafohäuschen von Schmierereien säubern. Der Verein Beeskom organisiert eine Putzaktion am Spielplatz an der Stadtmauer. Aktionen sind auch aus den Ortsteilen Neuendorf und Bornow zugesagt.

Barbara Buhrke vermittelt auch Leute ohne eigenes Projekt, die einfach anpacken wollen. Und sie freut sich, dass Bürgermeister Frank Steffen zugesagt hat, jedes Team mit 100 Euro zu unterstützen. Das Geld soll am Aktionstag selbst verteilt werden. Wer will, kann damit Material bezahlen. Es kann aber auch für Bier und Brause und eine Grillwurst nach gemeinsamer Arbeit ausgegeben werden.

Barbara Buhrke nimmt unter der Aktionstelefonnummer 0152 09418177 weitere Mitmach-Meldungen entgegen.