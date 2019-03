Umleitungschaos an A12-Baustelle

Stefanie Ender

Kersdorfer Schleuse (MOZ) Die Kreisstraße an der Autobahnabfahrt Briesen ist seit Montag dicht. Wegen Arbeiten am Fahrbahnbelag voll gesperrt. Im ländlichen Odervorland sorgt die Baustelle für mehr Durchfahrtsverkehr und einen schwer erreichbaren Ortsteil südlich der Autobahn 12.

Eigentlich ist die Kersdorfer Schleuse von Briesen in nur fünf Minuten per Auto erreichbar. "Auch die Anfahrt von Fürstenwalde über die A12 geht schnell", sagt Richard Hölz, der an der Schleuse wohnt.

Seitdem die Autobahnabfahrt gesperrt ist, gestaltet sich die Anfahrt abenteuerlich. Weder Umleitungsschilder noch eine einwandfreie Zufahrt sind gewährleistet. Motorisierte Reisende können von Fürstenwalde kommend über die B168 durch Pfaffendorf und Sauen fahren. Allerdings ist für nicht Ortskundige schwer erkennbar, wie diese Strecke verläuft.

Das letzte Stück des Weges führt auf einem schmalen Weg durch den Wald. Haken an der Sache ist ein auf der Fahrbahn liegender Baum. Er sei in der Nacht von Montag auf Sonntag umgefallen, sagt Hölz. Ein Nachbar habe mit der Kettensäge Äste entfernt, so dass zumindest schlanke Fahrzeuge den Waldweg passieren können.

Auf Nachfrage der MOZ erklärt Christian Stauch, persönlicher Referent des Landrats: "Wir haben unsere Straßenwärter informiert. Sie werden sich noch heute die Situation ansehen." Sollte der Landkreis Oder-Spree Baulastträger sein, werde er den Baum entfernen. Auf Hinweis dieser Zeitung werde nun auch geprüft, wo Umleitungsschilder fehlen. Die Einwohner an der Kersdorfer Schleuse sorgen sich, dass ihr Ortsteil bis Ende der Bauzeit schwer erreichbar ist.

Annette Hölz, die als Krankenschwester beim Deutschen Roten Kreuz arbeitet, muss nun 30 Minuten mehr für ihren Arbeitsweg einplanen. Erschreckend findet sie, dass hier niemand informiert wurde. Nicht einmal der Rettungsdienst der Sozialstation in Briesen, in der sie arbeitet. Ihr Mann Richard hofft, dass das Anfahrtschaos bis Gründonnerstag aufgelöst ist. Dann öffnet sein Café zur Sommersaison.

Geplantes Bauende ist der 15. April. Eine offizielle Umfahrung der Baustelle nach Briesen führt auf der L411 über Biegenbrück und Müllrose, so Stauch. Es gibt auch einen alternativen Weg, der kürzer ist und über einen holprigen Waldweg nach Briesen führt. "Dieser entspricht nicht den Anforderungen eines geregelten Verkehrs", erklärt Stauch.

Wesentlich geregelter ist die Verkehrssituation nördlich der Autobahn. Dort stehen Schilder, die den Verkehr von Briesen über Petersdorf und Jacobsdorf nach Müllrose leiten.

Doch auch hier belastet die Vollsperrung. "Seit der Verkehr nun durch unseren Ort geleitet wird, ist es lauter geworden. Mehr Autos fahren", sagt eine Petersdorferin. Außerdem gebe es Rückstau. Tagsüber fahren hier viele LKW. Die junge Mutter braucht fünfzehn Minuten länger, um zur Arbeit in Strausberg zu kommen. Das klappt nur, wenn ihr Mann die Kinder zur "Martin Andersen Nexö" Schule nach Briesen bringt.