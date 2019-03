Bezahlbare vier Wände

Kerstin Ewald

Werneuchen (MOZ) Werneuchen.Boomtown Werneuchen? Die ehemalige Ackerbürgerstadt wächst wieder. Zwei Instrumente, die beide dafür sorgen sollen, Werneuchens Wachstum sozial und qualitativ abzufedern, stehen nun zur Debatte.

Haushalte mit geringen und mittleren Einkommen können sich derzeit schwer aus eigener Kraft mit Wohnraum versorgen. Engpässe auf dem Wohnungsmarkt in und um die Metropole ließen die Mieten in die Höhe schnellen und steigern die Attraktivität der Berlin nahen Städte. So spitzt sich aber die wohnungspolitische Lage auch dort zu.

Schon im Frühjahr 2018 hatten sich die Werneuchener Stadtverordneten darauf verständigt, die zukünftige Entwicklung von Bauland sozialer zu gestalten. Eine Idee dabei war auch, Investoren noch mehr als bisher zu beteiligen, wenn es um die Schaffung neuer Infrastruktur geht. Nun liegen konkrete Vorschläge des Stadt- und Regionalplaners Sebastian Rhode vor. Der Bauausschuss hatte am Dienstag über die beiden Instrumente zu beraten.

Im ersten Papier, der "Richtlinie zur sozial gerechten Baulandentwicklung", sind zwei Grundgedanken entscheidend. Investoren, die künftig in Werneuchen mit Entwicklung und Verkauf von Grundstücken Geld verdienen wollen, sollen mehr als bisher die soziale Infrastruktur mit aufbauen, vor allem Kita- und Grundschulplätze schaffen. Außerdem sollen in neuen Wohngebieten auch jeweils Wohnungen – in der Regel in mehrstöckigen Gebäuden – gebaut werden, die für weniger Betuchte erschwinglich sind.

Nach Vorstellung des Konzepts im Bauausschuss ließ Stadtverordneter Andreas Pieper seinen Bedenken freien Lauf: "Investoren werden ja kaum zulassen, dass unsere Richtlinie ihren Gewinn schmälert", so Pieper, "sie werden ihre Mehrkosten dann sicher auf die Grundstückskäufer umlegen." Der Einwand ist nicht von der Hand zu weisen, könnte aber durch das zweite wohnungspolitische Instrument, der "Wohnungspolitischen Umsetzungsstrategie", etwas abgemildert werden. Das gleichnamige Dokument benennt Baugebiete, die sich für den Bau von mehrgeschossigen Gebäuden eignen. Investoren, die dort bauen wollen, können sich dann bei der Investitionsbank Brandenburg um eine Förderung bewerben und mit deren Hilfe den so dringend benötigten sozialverträglicheren Wohnraum schaffen. Einige neue Baugebiete wie an der Landsberger Straße, am Weißdornweg oder in der Bahnhofsstraße Seefeld listet das Papier bereits auf. Die Ortsbeiräte sind nun aufgerufen, noch weitere Möglichkeiten zu nennen, die sich für diese Strategie eignen.