Sieben Tage, sieben Filme für und mit Frauen

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Weibliche Sexualität im 21. Jahrhundert beleuchtet der Dokumentarfilm "Female Pleasure". Er zeigt, wie sich die ultraorthodox erzogene Schriftstellerin Deborah Feldmann oder die somalische Aktivistin Leyla Hussein für sexuelle Aufklärung und die Selbstbestimmung der Frau einsetzen.

Sieben Tage, sieben Filme von, für und mit Frauen laufen ab heute im Filmtheater Union. Den Reigen eröffnet, um 20 Uhr, das Drama "Colette" um die gleichnamige französische Schriftstellerin, Varietékünstlerin und Journalistin sowie feministische Vorreiterin. Die Dokumentation "RBG – Ein Leben für die Gerechtigkeit" (Freitag, 20 Uhr) zeichnet den Weg der US-Richterin Ruth Bader Ginsburg nach. Am Sonnabend läuft "Female Pleasure", am Sonntag, 20 Uhr, das Beziehungsdrama "Öffne meine Augen", welches gewaltsame Übergriffe in der Ehe thematisiert. In der kommenden Woche setzt sich die Filmreihe anlässlich der Frauenwoche fort: mit dem argentinischen Drama "Tage am Meer" (Montag, 20.30 Uhr), dem schwedischen Drama "Träum weiter" (Dienstag, 20 Uhr) und der Dokumentation "Sankt Paulis starke Frauen" (Mittwoch, 20 Uhr).

Alle Filme der Reihe werden moderiert von Anja Röhl vom Rosa-Luxemburg-Club Fürstenwalde.

Karten kosten jeweils 7 Euro