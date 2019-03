Neues Wasserwerk geht im Sommer ans Netz

Matthias Henke

Gransee In vollem Gange sind die Bauarbeiten für das neue Granseer Wasserwerk. Im Inneren sind die Arbeiten weitgehend abgeschlossen, so dass im Frühjahr der Probebetrieb stattfinden kann. Derweil erfolgt die Gestaltung der Außenanlagen. Mitte des Jahres soll das Werk dann ans Netz gehen.

"Die Leute fragen schon, wann wir umziehen", sagt Anke Freitag, Vorsteherin des Trink- und Abwasserverbandes (TAV) Lindow-Gransee, und lacht. Doch mitnichten sei ja das neue Gebäude kurz vor dem Ortseingang aus Richtung Altlüdersdorf als Sitz der Verwaltung geplant, der bleibt schließlich an der Ruppiner Straße. Vielmehr sollen damit alte Wasserwerke ersetzt werden. So verrichtet die alte Granseer Anlage seit mehr als 100 Jahren ihren Dienst. Und in Osterne gebe es auch einen großen Sanierungsstau, sowohl am Baukörper als auch bei der Ausrüstung. Inzwischen seien in dem maroden Wasserwerk bereits Filterdurchbrüche zu verzeichnen. Voraussetzung für die Stilllegung ist aber die Inbetriebnahme des zentralen Granseer Wasserwerkes, von dem aus dann das Gebiet um Osterne mitversorgt werden kann.

Vom Netz gehen sollen zudem das Wasserwerk Mildenberg und das in Marienthal. "Ende Juni wollen wir den Probetrieb hinter uns haben", so Freitag weiter. Sechs bis acht Wochen soll dieser dauern. Die vier großen Filter, quasi das Herzstück der Anlage, befinden sich seit Januar im Gebäude, konkret in einer 144 Quadratmeter großen und sechs Meter hohen Halle. Noch bei der Verbandsversammlung im Dezember wurde angepeilt, den Einbau bis Weihnachten über die Bühne zu bekommen, doch das klappte nicht ganz.

Versieht die Anlage ab Sommer dann wie geplant ihren Dienst, werden in der Filterhalle dann im Jahr etwa eine halbe Million Kubikmeter Wasser pro Jahr aufbereitet, das sind etwa 1 500 Kubikmeter täglich. 15 000 Menschen im Verbandsgebiet können somit versorgt werden. Im Wasserwerk gibt es neben der Wasseraufbereitung noch einen Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter, Sanitäranlagen sowie eine Werkstatt, ein Lager und Garagen, in denen beispielsweise das transportable Notstromaggregat bereit stehen kann.

Die nötige Energie soll das neue Wasserwerk zu einem nicht unerheblichen Teil aus der Photovoltaik-Anlage beziehen, die noch auf dem Dach installiert wird. Die Fläche um das Wasserwerk herum soll unter anderem durch heimische Obstsorten aufgewertet werden.

Zur Inbetriebnahme des Wasserwerkes soll nicht nur ein symbolisches Band durchschnitten oder ein symbolischer Knopf gedrückt werden, wie bei einem obligatorischen Festakt mit den am Projekt Beteiligten bei solchen Bauvorhaben üblich. Ein Tag der offenen Tür ist fest eingeplant, kündigt die Verbands-Chefin an. Auch die interessierte Öffentlichkeit soll sich ein Bild von der neuen Anlage machen können.

Lange hatte der TAV mit dem Amt Gransee um Gestaltung und Lage des Wasserwerks gerungen. Jetzt, wo es so gut wie fertig sei, könne festgestellt werden, dass es sich gut in die Umgebung einfüge. "Es verschandelt definitiv nicht die Landschaft", sagt Freitag.