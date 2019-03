Zwei Varianten fürs "Dreieck"

Kai-Uwe Krakau

Bernau Für die Bebauung des Ladeburger Dreiecks haben die Stadt Bernau und das Büro Jahn, Mack & Partner am Dienstagabend zwei Varianten vorgestellt. Der Zeitplan für das Verfahren ist eng: Baubeginn soll bereits im Frühjahr 2020 sein.

Im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung skizzierte Sylvia Hirschfeld im Rathaussaal zunächst die "Eckpfeiler": Auf dem 2,8 Hektar großen Gelände sollen eine Mehrzweckhalle (Schul- und Vereinssport, 2000 Plätze), ein Parkhaus mit 550 Stellplätzen sowie ein Büro- und Schulungsgebäude für den "Gesundheitsstandort" entstehen. "Mit dem begonnenen Verfahren werden wir die planungsrechtlichen Voraussetzungen für das Projekt schaffen", betonte die Leiterin des Stadtplanungsamtes. Den Aufstellungsbeschluss hatte die Stadtverordnetenversammlung bereits am 30. November 2017 gefasst. "Wir wollen Ihre Meinungen hören", so Hirschfeld zum Anliegen der öffentlichen Veranstaltung.

Nancy Häusel vom Stadtplanungs- und Architekturbüro Jahn, Mack & Partner (Berlin) präsentierte den Zuhörern, leider waren nur rund zehn Männer und Frauen gekommen, die zwei erarbeiteten Vorschläge.

Variante 1 sieht eine Blockrandbebauung vor, die auch acht Meter in die Ladeburger Straße hineinragt. Im ersten Bauabschnitt könnten 550, im zweiten 240 Stellplätze entstehen. Für den Hochschulcampus, den will das Immanuel Klinikum Herzzentrum Berlin Brandenburg dort errichten, sowie für Gewerbe würden 6000 Quadratmeter Bruttogeschossfläche (BGF) zur Verfügung stehen. "Der Vorteil dieser Variante liegt darin, dass der Raum effektiv ausgenutzt wird", so die Diplom-Ingenieurin.

In der Variante 2 gibt es eine "luftigere" Gestaltung. Die Halle und das Hochschulgebäude erhalten Vorplätze, für das Gewerbe stehen dagegen nur 4000 Quadratmeter BGF bereit. An der Ladeburger Straße ist eine Busendhaltestelle mit Wendehammer vorgesehen. Als problematisch wird hier der Verkehrsabfluss angesehen. Nach Auffassung von Stadtplanerin Hirschfeld ist nicht viel Spielraum vorhanden. Das Parkhaus und die Mehrzweckhalle hätten eine bestimmte Größe. "Wir werden uns deshalb auf die Auswirkungen des Vorhabens konzentrieren", so die Amtsleiterin.

Eine Bewohnerin kritisierte in der anschließenden Diskussion, dass das Haus an der Ladeburger Straße 20 abgerissen werden soll. "Wir fühlen uns vergrault", so die Seniorin. Bürgermeister André Stahl versicherte daraufhin: "Niemand muss gegen seinen Willen die Wohnung aufgeben". Perspektivisch, so kündigte der Linken-Politiker aber auch an, werde sich die Bebauung dort ändern.

Eine Bernauerin fand die Pläne zwar gut, fragte aber nach Ersatzparkflächen während der Bauphase. "Wir versuchen, das hinzubekommen, beispielsweise an der Jahnstraße", antwortete Stahl. Teilnehmer der Veranstaltung befürchteten ein Verkehrs-Chaos nach Vollendung des Vorhabens. Meinungen zu den Varianten, vom Planungsbüro ausdrücklich gewünscht, wurden dagegen nicht geäußert.