Mehr Einlagen, weniger Gewinn

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Niedrigzinspolitik und Kontrollwut der Europäischen Zentralbank machen der Sparkasse Märkisch-Oderland das Leben schwer. Trotz dieser Belastungen zeigte sich Vorstandsvorsitzender Uwe Schumacher am Mittwoch zufrieden mit dem Ergebnis.

"Akzeptables Ergebnis bei schwierigen Rahmenbedingungen" hieß das Fazit des Berichts, den Uwe Schumacher in der Bilanzpressekonferenz hielt. Wie hoch das 2018er-Ergebnis konkret war, wurde nicht verkündet. Die Bilanzsumme ihrerseits sei rasant gewachsen, sagte Vorstandsvorsitzender Uwe Schumacher. Sie hat sich 2018 um 8,3 Prozent auf 1,86 Milliarden Euro erhöht. Um sogar neun Prozent stiegen die Kundeneinlagen. Derzeit haben Märkisch-Oderländer bei ihrer Sparkasse 1,62 Milliarden Euro auf rund 90 000 Konten. 1,43 Milliarden stammen von Privatleuten, nur 88,4 Millionen von Firmen. 104 Millionen Euro haben die Kommunen bei der Sparkasse geparkt. In den Wertpapierdepots der Kunden "arbeiten" 250 Millionen Euro. Einschließlich Versicherungen, Altersvorsorge und Bausparverträgen sind es 320 Millionen Euro.

Der Bilanzsumme der Passiva muss ein erklecklicher Überschuss der Aktiva gegenüberstehen, sonst könnte die Sparkasse MOL nicht 535 000 Euro an Sponsoring, Spenden, PS-Lotterie-Zweckerträgen und in der Sparkassen-Stiftung für gemeinnützige Zwecke ausgeben. In den Vorjahren betrug diese Gesamtsumme stets um die 600 000 Euro, also gute zehn Prozent mehr. Die Einnahmen der Sparkasse stützen sich auf die zwei Säulen Zinserträge und Provisionsergebnis. Das Zinsergebnis, so zeigte Uwe Schumacher an einem Säulendiagramm über die vergangenen drei Jahre, befindet sich kontinuierlich im Sinkflug: 2015 erwirtschaftete man 35 Millionen Euro, 2016 waren es 34,8 Millionen, 2017 nur noch 31,6 und 2018 gar 28,5 Millionen Euro. Für das laufende Jahr rechnet er mit 27,7 Millionen und für 2020 mit 27 Millionen Euro. Dieser Abschwung resultiert direkt aus der quasi Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank. Die Sparkasse Märkisch-Oderland selbst musste für ihre Einlagen bei der EZB eine Million Euro Negativzinsen aufbringen. Hinzu kommen zwei Millionen Euro für das, was Schumacher Regularik nennt. Das sind immer schärfere Überwachungsregeln, die die EZB seit der Finanzkrise den Sparkassen und Banken auferlegt und die zunehmend Kosten für geschultes Personal verursachen. "Nur, dass wir keine Finanzkrise verursacht haben", macht der Vorstand seinem Frust Luft: "Das Finanzwesen wird mit Zinspolitik und Regularik zunehmend in Bedrängnis gebracht, das betrifft nicht nur Banken, sondern alle Institutionen, die auf Zinserträge angewiesen sind, also Versicherungen, Zusatzversorgungs- und Altersvorsorgekassen oder Stiftungen. Das ist, wie wenn man einem Bäcker sagt: Du kannst weiter Brötchen verkaufen, darfst aber kein Geld mehr dafür nehmen."

Die Einnahmequelle Kreditzinsen hat kaum eine Steigerung erfahren. Die Kreditsumme stieg insgesamt von 639 auf 639,4 Millionen Euro. Zwar reichte man 75 Millionen Euro an Krediten neu aus, doch tilgten Kunden ältere Kredite im Rahmen der Möglichkeiten: "Heutzutage kann man nicht besser sparen, als seine Kredite abzuzahlen", bringt es Schumacher auf den Punkt.

Seit Jahren steuert die Sparkasse dem Abschwung mit Kostensenkungen entgegen: Verschlankung des Filialnetzes, 2017 Einführung eines Verwahrentgeltes und Beginn einer Personalanpassung und schließlich 2018 die umstrittene Kündigung der Prämiensparverträge. "An diesen Stellschrauben drehen alle Sparkassen, nur in unterschiedlicher Reihenfolge", sagte Uwe Schumacher. Nach den Protesten hat die Sparkasse den Prämiensparern die Anlage ihres Geldes für 1,1 Prozent per anno angeboten. Das ginge auch noch nach dem ursprünglich angegebenen Stichtag.