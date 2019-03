Angebote für die ganze Familie

Annette Herold

Erkner (MOZ) Einmal in historische Erkneraner Kostüme schlüpfen, den Bobbycar-Parcours absolvieren oder Rudern an Land ausprobieren kann man am Sonnabend beim Familientag in der Erkneraner Stadthalle. Die Organisatoren um Sigrid und Hans-Peter Hendricks vom Verein 425 versprechen jede Menge Abwechslung und Informationen über Freizeitmöglichkeiten in und um Erkner.

"Das ist ein Zusammenspiel von Ehrenamtlern", sagt Sigrid Hendricks über die Veranstaltung, die nun zum zweiten Mal in Regie des Vereins stattfindet. Los geht es um 13 Uhr, das Ende des Familientags ist für 17 Uhr geplant. Moderieren werden Hans-Peter Hendricks und Carsten Rowald, zusammen die Randberliner.

Drei Monate intensiver Vorbereitung liegen hinter den Organisatoren, wie Sigrid Hendricks erzählt. Nun sind sie gespannt, ob am Sonnabend alles klappt. Der Rückhalt bisher sei jedenfalls gut gewesen. Über die Sponsorensuche – viele Unternehmen unterstützen das Projekt – berichten sie, dass sich Geldgeber sehr aufgeschlossen zeigten, anders als noch beim Neustart im vergangenen Jahr.(ahe)

Sonnabend, 13 bis 17 Uhr, Stadthalle, Eintritt frei