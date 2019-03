Lindenlose Straße ab Mai gesperrt

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Von 62 Bäumen stehen in der Lindenstraße nur noch die Stümpfe da. Mitte Mai sollen zwischen Bahnübergang und James-Watt-Straße die Straßenbauarbeiten beginnen. Bis September 2020 ist die Strecke für den Verkehr gesperrt, Lkw sollen über den Gewerbeparkring umgeleitet werden.

47 Linden, 11 Robinien, je eine Eiche, Birke, Kiefer und ein Ahorn sind im Februar gefallen; von ihnen ragen nur noch die Stümpfe empor. Vollends und samt Wurzel weichen werden die Bäume im Zuge der Bauarbeiten in der Lindenstraße. Mitte Mai sollen sie beginnen – man sei zuversichtlich, heißt es aus dem Rathaus, ein Unternehmen zu finden. Mitte März sollen die Ausschreibungen für den Straßenbau erfolgen; die Vergabe sei für Ende April geplant.

"Der grundhafte Ausbau ist lange geplant und dringend nötig", sagt Bürgermeister Matthias Rudolph (BFZ). Bis zu 13 Zentimeter tief seien die Spurrinnen im von Lkw viel befahrenen hinteren Bereich der Straße. Deswegen werde dort mit dem Ausbau begonnen. Ursprünglich sah die Planung die Einmündung Turmstraße als Ausgangspunkt für die Arbeiten bis zum Bahnübergang vor. Weil sich der für 2018 anvisierte Baustart wegen fehlender Fällgenehmigung verzögerte und Fördergelder nicht rechtzeitig abgerufen werden konnten, speckte die Stadt das Projekt ab. Die mit zwei Millionen Euro Fördermitteln und Anliegerbeiträgen finanzierte Baumaßnahme beginnt nun erst ab der James-Watt-Straße. 633 000 Euro investiert die Stadt selbst.

Laut Information der Verwaltung werde der 920 Meter lange Abschnitt in zwei Bauabschnitte eingeteilt; ob mit dem Stück zwischen James-Watt-Straße bis einschließlich Einmündung Industriestraße oder dem Stück Bahnübergang bis kurz vor Industriestraße begonnen werde, lege die ausführende Baufirma fest. Während der Arbeiten, die bis voraussichtlich September 2020 dauern sollen, ist die Strecke für den Verkehr gesperrt.

"Wir empfehlen eine weiträumige Umfahrung über die Umgehungsstraße", sagt Stadtsprecherin Anne-Gret Trilling. Lediglich während der Winterbaupause werde der Verkehr voraussichtlich provisorisch durch die Lindenstraße geleitet. Für den Lkw-Verkehr zum Zollhof sowie den zu beiden Seiten der Lindenstraße ansässigen Unternehmen werde eine provisorische Zufahrt eingerichtet. "Das läuft wahrscheinlich über den Gewerbeparkring", erklärt Rudolph. Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende und Bewohner würden über die Maßnahmen rechtzeitig informiert.

An der Fahrbahnbreite ändere sich durch den Ausbau nichts. 6,50 Meter sind hier vorgesehen, dazu ein zwei Meter breiter, beidseitig und separat geführter gemeinsamer Geh- und Radweg. Sobald damit begonnen wird, die vorhandenen Asphaltschichten für den Neubau zu entfernen, werden auch die noch vorhandenen Stümpfe der Alleebäume weichen. Grund ist die Straßenentwässerung, die über seitliche Versickerungsmulden erfolgen soll. Wären die Bäume in der Erde geblieben, so Rudolph, hätten ihre Wurzeln durch die Mulden teilweise frei gelegen.

Die gefällten Bäume sollen durch mehr als doppelt so viele neue ersetzt werden: rund 100 Linden in der Lindenstraße, etwa 50 in Nebenstraße, zählt Rudolph auf. "Es ist auch klar, dass die Pflanzen schon eine gewisse Größe haben werden."

Gemäß der Straßenausbaubeitragssatzung der Stadt müssen Anlieger bei einer Hauptverkehrsstraße, so auch der Lindenstraße, für Fahrbahn und Radweg 20 Prozent, für Gehwege 50 Prozent der Kosten tragen. Wie es sich auf die Finanzierung auswirke, wenn die Straßenausbaubeiträge, wie von der Landesregierung diskutiert, abgeschafft würden, sei laut Rudolph offen. Erhoben würden die Beiträge erst nach Bauabschluss.