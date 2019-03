Burgdorfschüler bereiten Musical im Dom vor

Bettina Winkler

Fürstenwalde (MOZ) "Toms süße Träume, Toms Reise auf der Suche nach Mut", so heißt das Musical-Projekt der Burgdorf-Schule. Dolan José, auf den Philippinen geboren und mittlerweile ein international bekannter Tänzer, Sänger und Künstler – wirkte beim Starlight Express, Dirty Dancing und Udo Lindenbergs Hinterm Horizont mit – studiert seit einem Jahr mit den schwerbehinderten Schülern das Fantasiestück ein. Mit im Boot sind auch "Mr. Pianoman" Thomas Krüger, der es beim Supertalent bis in das Halbfinale schaffte und ein bekannter Youtube Star ist sowie der amerikanische Musicaldarsteller Dennis LeGree, der am 20. März bei weiteren Proben in den Samariteranstalten ist. Kostüme und Dekoration werden von Schülern gefertigt. Es entstehen zum Beispiel der Hai Heiko aus Schaumstoff und neonblauer Farbe sowie der Fantasievogel Otto aus Pappmaché. Eine Rolle spielt auch das tanzende Seepferdchen. "Für uns ist es das größte kulturelle Projekt, das seit Bestehen der Schule realisiert wird", sagt Schulleiterin Susanne Rabe. Von den 170 Schülern sind 70 bei den Aufführungen am 11. und 12. April im Fürstenwalder Dom zu sehen. Ab heute sind Karten in der Burgdorfschule erhältlich.