Grüne befürchten hohe Kosten bei Übernahme der Landesstraßen

Dirk Nierhaus

Oberhavel (MOZ) Der Landkreis Oberhavel hat angekündigt, 76 Kilometer Straße vom Land zu übernehmen. Thomas von Gizycki (Bündnis 90/Die Grünen) wies jetzt darauf hin, dass der Kreistag dazu erst am 13. März eine Entscheidung treffe.

Zwar hätten die Ausschüsse dem Ansinnen des Kreises bereits Zustimmung signalisiert. Er sehe aber noch Diskussionsbedarf, so der Kreistagsabgeordenete. Seine Kritik: Der Kreis habe sich mit dem Land auf einen Handel geeinigt, der für Oberhavel am Ende sehr teuer werden könnte.

Grund für die Abstufung der Landesstraßen sei laut Gizycki ein Bericht des Landesrechnungshofs, in dem Potsdam nahegelegt wird, sich von nicht mehr benötigten Landesstraßen zu trennen. "Die Landkreise haben sich dagegen immer gewehrt, weil damit natürlich auch die Kosten für den Unterhalt auf die kommunale Ebene übertragen werden", so der Kreistagsabgeordnete. Oberhavel störe das offensichtlich nicht. "Der Landkreis kommt dem Land sogar entgegen", wundert sich der Kommunalpolitiker. Zwar habe das Land zugesagt, in 14 Jahren 14,45 Millionen Euro an Oberhavel zu bezahlen, um die übernommenen Straßen zu sanieren. Dass der Kreis damit tatsächlich auskommt, bezweifelt von Gizycki jedoch. Zumal auch noch etwa 500 000 Euro pro Jahr an Unterhalt für die übernommenen Straßen anfielen.

"Oberhavel übernimmt also freiwillig eine Aufgabe vom Land und ist bereit, Millionen dafür auszugeben. Da kann man durchaus intensiver diskutieren, bevor das beschlossen wird", findet der Kreistagsabgeordnete. Seine Fraktion wolle die Übernahme der Landesstraßen nicht grundsätzlich verhindern. "Wir machen unsere Zustimmung aber davon abhängig, ob die Kreisverwaltung zusichert, aus dem sogenannten grünen Netz auch ein wirkliches grünes Netz zu machen." Dies bedeute, Flächenversieglung zurückzufahren, wo das möglich sei, indem einspurig mit Ausweichstellen statt zweispurig gebaut werde. "Das spart in Zukunft auch Wartungsaufwand." Zudem fordern die Grünen laut von Gizycki Radwege anzulegen, Alleen zu ergänzen und Heckenpflanzungen vorzunehmen.