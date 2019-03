Isabel und Natalie in Kika-Show eine Runde weiter

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit ihrem selbst komponierten Lied "Morningwalk" überzeugten Natalie Rösler und Isabel Schreiber aus Frankfurt die Jury der Kika-Show "Dein Song".

Der Auftritt der beiden Zehntklässlerinnen war am Montag im Fernsehen ausgestrahlt worden. Mittwoch entschied sich dann ganz offiziell, dass die beiden eine Runde weiter sind und zusammen mit einem weiteren Duo und sechs Solokünstlern ins Komponistencamp nach Ibiza fahren durften.

Dort optimieren sowohl Isabel und Natalie als auch die anderen jungen Teilnehmer mit der "Dein Song"-Band ihre Kompositionen. Was ist musikalisch zu verbessern? Welche neuen Ideen können in die Lieder einfließen, um sie bestmöglich vor der Jury zu präsentieren? Die Authentizität der Songs und der Mut der Künstler, ihrem Genre treu zu bleiben, stehen im Mittelpunkt. In den kommenden Folgen entscheidet sich, ob die Frankfurterinnen im Finale sind.