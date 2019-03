dpa

Fürstenwalde (MOZ) Beim Zusammenstoß zweier Autos in Fürstenwalde (Oder-Spree) sind beide Fahrer schwer verletzt worden.

Die Wagen der 40 und 58 Jahre alten Männer stießen am späten Mittwochabend in der Nähe eines Bahnübergangs an der Kreuzung Lindenstrasse/Berkenbrücker Chaussee aus noch unbekannter Ursache zusammen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

Beide Fahrer wurden ins Krankenhaus gebracht, an den Autos entstanden Totalschäden.

Die Polizei ermittelt jetzt zur Unfallursache.