Mandy Oys

Oranienburg (MOZ) Die Polizei hat einen mutmaßlichen Einbrecher verhaftet. Der 36-Jährige soll am Mittwoch in zwei Häuser in Oranienburg eingestiegen sein. "Frisch nach der Tat" wurde er von Oranienburger Beamten geschnappt, berichtet Polizeisprecher Stefan Rannefeld. Er hatte das Diebesgut noch bei sich. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und soll Rannefeld zufolge heute einem Haftrichter vorgeführt werden.