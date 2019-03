Autodieb festgenommen

Mandy Oys

Leegebruch (MOZ) Ein nagelneuer 3er-BMW, der in der Nacht zu Mittwoch in Leegebruch gestohlen worden war, ist wieder aufgetaucht. In Döbern bei Cottbus wurde der Autodieb gefasst. Die hiesigen Kollegen haben ihn laut Polizeisprecher Stefan Rannefeld kontrolliert und stellten fest, dass der Wagen kurz zuvor im Hufeisenweg in Leegebruch gestohlen worden war. Der 28-jährige Pole wurde festgenommen. Ob er mit einem zweiten Autodiebstahl in Leegebruch zu tun hat, untersucht die Polizei derzeit. Ein grauer 4er-BMW war ebenfalls am Mittwoch aus derselben Straße gestohlen worden, so Rannefeld.