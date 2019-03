Finale Phase der Sanierungen im Kinderhaus Lütte

Bärbel Kraemer

Lütte Nachdem im vergangenen Jahr im Kinderhaus Lütte Kellerabdichtungen erneuert, eine Regenwasserversickerung und eine neue Terrasse gebaut wurden, geht es demnächst in die finale Phase der Sanierungsarbeiten. In den Monaten April und Mai sollen brandschutztechnische Mängel beseitigt und bei der Gelegenheit Umbaumaßnahmen erledigt werden. Die Einrichtung in Bad Belzigs Ortsteil Lütte wird durch den Kinderförderverein Wir betrieben.

In der Sitzung des städtischen Wirtschaftsausschusses hatten Bauamtsleiter Christoph Grund, Hauptamtsleiter Heinz Friese und Karl-Heinz Schubert, der neue Geschäftsführer des Wir e.V. die geplanten Bauarbeiten noch einmal erläutert und darüber informiert, dass der Nachwuchs während der Bauphase nicht wie ursprünglich geplant auf dem Reitplatz in Schwanebeck untergebracht wird.

Stattdessen werden die Kinder der größeren Gruppen dann vorübergehend im Domizil der Jungen Mütter in der Bahnhofstraße 51 in Bad Belzig betreut. Die ein- bis vierjährigen Mädchen und Jungen werden wiederum nicht umziehen müssen und können während der Bauphase im Kinderhaus bleiben.

Für Kritik hatte im Vorfeld der Sitzung die Reduzierung der Platzkapazität in der Kita gesorgt. Hat das Lütter Kinderhaus aktuell noch eine Betriebserlaubnis für 65 Kinder, werden künftig nur noch 55 Plätze zur Verfügung stehen.

Grund dafür ist eine Neuaufteilung der Räume. Im Zusammenhang mit der Umsetzung des Brandschutzkonzepts werden ferner die Sanitäranlagen umgestaltet. Für das Küchenpersonal werden außerdem separate Toiletten und für die Erzieher ein Aufenthaltsraum geschaffen. Zusätzlich entsteht ein Raum für Einzelförderungen.

Mehr als 232.000 Euro, davon 139.000 Euro Fördermittel aus dem Kita-Investitionsprogramm des Landes, werden in die brandschutztechnische Ertüchtigung und den Umbau des Lütter Kinderhauses investiert. Der Durchführungszeitraum für die Arbeiten endet laut Zuwendungsbescheid am 28. Mai 2019. "Am letzten Bauabschnitt sind acht Fachfirmen, drei Ingenieurbüros, ein Prüfingenieurbüro und ein Sachverständigenbüro beteiligt", heißt es in der Vorlage aus der Verwaltung.

Hintergrundinformationen

Im Jahre 2016 feierte das Kinderhaus am Martinsberg sein 25-jähriges Jubiläum. Die Ursprünge der Einrichtung liegen bereits in den 1950er Jahren. Damals wurde in Lütte ein Erntekindergarten aus der Taufe gehoben. Später folgte die Zusammenlegung von Kinderkrippe und Kindergarten. In diesem Zusammenhang wurde im Jahr 2001 der heutige Standort am Martinsberg ausgebaut.