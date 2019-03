Familienzentrum Niemegk öffnet am 15. März

red

Niemegk Das Familienzentrum Niemegk öffnet am kommenden Freitag, 15. März, seine Türen. Das Team des Familienzentrums lädt herzlich ein, ab 14.30 Uhr die neuen Räume in der Straße der Jugend 8 zu besichtigen und das Team kennenzulernen. "Gemeinsam wollen wir das neue Familienzentrum feiern und mit Leben füllen", so Corinna Reinbach, Barbara Keller und Daniela Geißler. Gleich am darauf folgenden Montag, 18. März, starten die Angebote im neuen Familienzentrum mit dem Familiencafé, das nun wöchentlich von 14.30 bis 17.00 Uhr geöffnet hat.