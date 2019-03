Bärbel Kraemer

Bad Belzig Obgleich der dritte Bad Belziger Kunstbummel erst im August bevorsteht, sind die Vorbereitungen für das diesjährige Veranstaltungswochenende schon jetzt angelaufen. Damit am 17. und 18. August alles wie am Schnürchen läuft, bedarf es schließlich langfristiger Vorbereitungen.

Die in der Stadt ansässige Künstlerin Rani B. Knobel, die den Kunstbummel 2017 aus der Taufe hob, zeichnet auch in diesem Jahr federführend dafür verantwortlich, dass Ateliers, Galerien und Werkstätten, Museen und Kirchen in der Innenstadt sowie das KleinKunstWerk im Mühlenhölzchen eingebettet in das Eröffnungswochenende der Bad Belziger Burgfestwoche, ihre Türen öffnen. Beim entspannten Kunstbummel geht es einmal mehr ums hinschauen, hinhören und darum, miteinander ins Gespräch zu kommen.

"An verschiedenen Stationen erhalten die Gäste Einblicke in das reiche Kunst- und Kulturleben Bad Belzigs, aktuelle Kunst und gehütete Kulturschätze. Das Spektrum reicht von Aquarellen über Fotografie, Zeichnungen, Acryl- und Ölmalerei, zu Objekten und Glaskunst. Das Heimatmuseum bietet außerdem freien Eintritt (auch für die Besteigung des Butterturms), in der Marienkirche finden zwei Orgelkonzerte auf der Papenius Orgel statt und im KleinKunstwerk gibt es am Sonnabend ein Jazz-Konzert", verrät Knobel. Interessierte Künstler, die in Bad Belzigs Innenstadt eine Werkstatt oder ein Atelier haben und in den vergangenen beiden Jahren noch nicht mit von der Partie waren, sind eingeladen, sich ebenfalls zu beteiligen. Interessierte können sich zeitnah unter info@r-a-n-i.de Kontakt mit der Organisatorin des Kunstbummels aufnehmen.

Inhaber von leer stehenden Ladengeschäften in der Bad Belziger Innenstadt sind gleichzeitig angefragt, ob sie ihre Räumlichkeiten am 17. und 18. August als Ausstellungsplatz zu Verfügung stellen würden. "Das würde auch KünstlerInnen, die nicht direkt in der Innenstadt zu Hause sind, die Möglichkeit geben, ihre Werke zu präsentieren", erklärt die Organisatorin.

Die Idee für den Kunstbummel hat Rani B. Knobel der jährlich stattfindenden Aktion der Offenen Gärten im Hohen Fläming entliehen. Als Gastgeberin begrüßt sie selbst seit Jahren Gartenfreunde aus der Region, aber auch aus Berlin, Potsdam und anderen großen Städten. Die positiven Erfahrungen bestärkten sie in ihrem Vorhaben, das Konzept auch auf künstlerischem Gebiet auszuprobieren.