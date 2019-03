Regenbogenschule lädt ein

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Unter dem Motto "Erleben und mitmachen" lädt die Regenbogenschule zum ersten Tag der offenen Tür in ihr neues Domizil am Hennigsdorfer Bahnhof ein.

Am Freitag, 15. März, können sich Interessierte ein Bild vom Alltag in der Ganztagsschule mit dem sonderpädagogischen Förderschwerpunkt Geistige Entwicklung machen. Schulleiter Sebastian Backhuß kündigt an, dass von 10 bis 16 Uhr Hospitationen im Unterricht ebenso möglich sind wie eine Führung durchs Gebäude. Außerdem wird der Schulchor singen. Mittags gibt es ein Buffet.

Die Schüler waren zum Start ins Schuljahr im August aus der Fontanesiedlung in den Neubau umgezogen. Noch ist nicht alles fertig: Ein Teil der Außenfläche wartet noch darauf, gestaltet zu werden.