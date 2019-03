Geld soll zuerst in die Schulsanierung fließen

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Die Neuruppiner Verwaltung wollte wegen Platzmangels im Rathaus ein drittes Gebäude kaufen und ausbauen. Doch jetzt sind die Pläne erst einmal verschoben worden, weil die Sanierung der Gentzschule wesentlich mehr Geld verschlingt als geplant.

Dass die veranschlagte Investitionssumme von rund zehn Millionen Euro für die Sanierung der Schule nicht ausreichen wird, hatte Kämmerer Thomas Dumalsky Ende Januar eingeräumt. Daher soll nach seinem Vorschlag darauf verzichtet werden, einen Kredit vorzeitig abzulösen, wie es die Stadtverordneten eigentlich im Dezember beschlossen hatten. Dadurch stünden 1,67 Millionen Euro mehr in diesem Jahr zur Verfügung. In einem Nachtragshaushalt, der am 13. Mai bei der letzten Sitzung der Stadtverordneten in der laufenden Legislaturperiode zur Abstimmung steht, könnte diese Änderung in einem Nachtragshaushalt beschlossen werden.

Doch das reicht offenbar noch immer nicht aus, um den höheren Finanzbedarf für die Schulsanierung abzudecken. Wie Stadtsprecherin Michaela Ott in dieser Woche auf Nachfrage erklärte, seien in dem Nachtragshaushalt wegen der Schulsanierung auch keine Ansätze für den Umbau beziehungsweise die Einrichtung des sogenannten Rathauses C vorgesehen.

Dass ein solches drittes Verwaltungsgebäude notwendig sei, hatte Baudezernent Arne Krohn in der Haushaltsdebatte im Dezember damit begründet, dass das Rathaus-Personal seit den 1990er-Jahren wegen zusätzlicher Aufgaben stark gewachsen sei. So habe die Stadt seinerzeit beispielsweise noch keine Baumwarte beschäftigt. Auch die EDV-Abteilung sei inzwischen wesentlich größer und kämpfe daher mit Platzproblemen. Vor diesem Hintergrund wollte die Verwaltung das Gebäude der Initiative Jugendarbeit Neuruppin (IJN) abkaufen, das sich in direkter Nähe zu den beiden bisherigen Rathäusern auf städtischem Grund befindet. Für Ankauf, Umbau und Einrichtung des Gebäudes war im Etat von einer Summe von 1,3 Millionen Euro ausgegangen worden.

"Wann und wie der Ankauf umgesetzt werden wird, ist noch unklar", so Stadtsprecherin Ott. Dazu werden zu gegebener Zeit die Stadtverordnetenversammlung einen Beschluss fassen müssen. Das könnte möglicherweise in den Jahren 2020 oder 2021 geschehen.