Brandenburger auf Erfolgskurs

Brandenburg (MOZ) Die Nachwuchsforscher der Havelstadt konnten beim "Jugend forscht" Regionalwettbewerb Brandenburg West mit ihren Ideen überzeugen: gleich dreimal ging Platz 1 nach Brandenburg, ein junges Forscher-Trio des von-Saldern-Gymnasiums konnte sich zudem die Platzierung "Geo Neu" für ihre Untersuchung zur Auswirkung von Mikroplastik auf Pflanzen im Fachbereich Biologie sichern. Insgesamt wurden am Mittwochnachmittag im Technologie- und Gründerzentrum 51 Projekte in sieben Kategorien präsentiert.

Über den Sieg in der Kategorie Mathematik/Informatik dürfte sich dabei Tim-Lorenz Depping freuen, der mit seiner Erfindung, der App "MSHealth", bereits im vergangenen Jahr in seiner Heimat Niedersachsen am Wettbewerb teilnahm und es bis ins Bundesfinale schaffte. Die Smartphone-App soll Patienten mit der Diagnose Multiple Sklerose in ihrem Alltag begleiten, ermöglicht den Patienten, jederzeit ihre motorischen und kognitiven Fähigkeiten zu testen und einen Fragebogen zum Befinden auszufüllen. Der Gewinn liegt dabei auf der Hand: der Neurologe, der den Patienten nur etwa drei- bis viermal im Jahr sieht, kann anhand der aufgezeichneten Daten, die in der App gespeichert sind, eine genauere und auf den Patienten und Krankheitsstand gut zugeschnittene Therapie verordnen. "Außerdem könnten die Daten wichtige Erkenntnisse für die Forschung bringen", ergänzt der junge Informatik-Student, der derzeit sein zweites Semester an der Technischen Hochschule Brandenburg absolviert und im letzten Jahr noch einmal viel Zeit in sein Projekt investiert hat. "Für mich ist es eine Herzenssache, weil meine Lehrerin von MS betroffen ist und ich irgendetwas machen wollte", so Depping.

Etwas erfinden, um das Leben anderer zu verbessern, davon ist auch das Projekt von Jasmin Fischer und Tillmann Keiling inspiriert. Sie sind Auszubildende im dritten Lehrjahr bei den ZF Getriebewerken Brandenburg und haben im Zuge ihrer Arbeit viel mit der Verarbeitung von Blechen zu tun. Die wurden bisher jedoch einfach aus der Maschine geworfen, landeten teils verzogen auf dem Boden und mussten von den Arbeiter mühsam aufgehoben werden. "Ich habe mir dabei öfter den Kopf gestoßen. Große Teile waren zudem oft unhandlich zu tragen", so Keiling. Die von ihnen entwickelte "Blechauffangvorrichtung" beendet dieses Dilemma. Sie besteht aus einer verzinkten Blechrutsche, die die gefertigten Teile zunächst sanft aus der Maschine gleiten lässt. Im Wagen werden sie dann aufgefangen und können bequem zur Weiterverarbeitung transportiert werden. Eigentlich eine simple Idee, die den Arbeitsalltag der ZFler jedoch massiv erleichtert und von der Jury deshalb mit Platz 1 in der Kategorie Arbeitswelt belohnt wurde.

Begeistert hat sie auch das Projekt "Intelligenter Briefkasten" von Noel Jäger, Paul Michael und Marius Schmidt, die den ersten Platz in der Kategorie Technik belegt haben. Die Auszubildenden der Heidelberger Druckmaschinen waren es leid, ständig nachschauen zu müssen, wann der Postbote da war und entwickelten deshalb eine Vorrichtung, die per Micro-Sim und Ultraschallsensoren die Distanz zwischen den Briefkastenwänden misst. Wird sie verringert, meldet die Box per SMS an den Besitzer, dass ein Brief eingegangen ist. Eine Arbeitsweise, die den "Intelligenten Briefkasten" wesentlich von ähnlichen Smart-Home-Briefkästen abgrenzt. "Hier wird die Nachricht meistens versandt, wenn sich die Briefkastenklappe öffnet. Das kann grade an stürmischen Tagen wie in den vergangenen Tagen aber zu Fehlmeldungen führen", erklärt Noel Jäger, der sich für das Projekt sogar das Programmieren selbst beigebracht hat. Dass die Nachricht nicht mehr gesendet wird, wenn der Brief nicht sofort entnommen wird, daran arbeitet Jäger aktuell noch.

Für die Siegergruppen geht es nun in die nächste Runde, zum Landeswettbewerb am 2. und 3. April nach Schwarzheide. Auch hier werden sie mit ihren Ideen sicherlich überzeugen können.