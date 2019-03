Eltern fordern Umzug der Havelland-Grundschule

Thomas Pilz

Zehdenick (MOZ) Zu Felde ziehen Elternsprecher in Zehdenick gegen Pläne der Stadt, den geplanten Umzug der Havelland-Grundschule auf das ehemalige Gelände der Exin-Oberschule zu verschieben.

In einem offenen Brief sprechen sich die Elternvertreter dafür aus, dass die Grundschule wie von der Kommune als Schulträger beabsichtigt mit Beginn des Schuljahres 2019/2020 an die Marianne-Grunthal-Straße umzieht. Dort befand sich bis 2018 die Exin-Oberschule, die vom Landkreis übernommen und auf dem Gelände des Oberstufenzentrums neu eröffnet wurde.

Dass die Stadt nun die Havelland-Grundschule am alten Exin-Standort eröffnen will, habe bei Eltern und Schülern Freude ausgelöst, heißt es in dem Schreiben der Elternvertreter. "Denn das derzeitige alte Schulgebäude (welches unter Denkmalschutz steht) weist schon seit Längerem starke Verschleißerscheinungen auf", betonen die Eltern. Das Schulgebäude – inklusive angrenzender Hort und die Außenanlage – habe der in den vergangenen Jahren wieder gestiegenen Schüleranzahl nicht mehr gerecht werden können. "In den Klassenräumen bröckelt der Putz von den Wänden. In Flure, Sanitäranlagen und Co. wurde schon seit Längerem kein Geld zur Modernisierung mehr gesteckt. Im viel zu kleinen Hortkomplex befindet sich unter anderem Schimmel an den Wänden", geben die Elternvertreter zu bedenken.

Am Dienstag hatte es einen Vor-Ort-Termin mit Elternvertretern, Schulleitung und Stadtverwaltung gegeben. Offenbar mit einer für die Elternvertreter enttäuschenden Information, wonach der Umzug verschoben werden müsse wegen Reparaturbedarfs am alten Exin-Standort. Die Elternvertreter appellieren daher an die Stadtverordneten, während ihrer Sitzung in der kommenden Woche, eine Entscheidung im Sinne des Umzugs zu treffen.

Unterdessen gab es am Dienstagabend im städtischen Bildungsausschuss eine kontroverse Diskussion über "Wunsch und Wirklichkeit" bei den Investitionen der Kommune auch im Kinder- und Jugendbereich. Für Sach- und Dienstleistungen sollen laut Etat-Entwurf für dieses Jahr in Grundschulen 300 000 Euro aufgewendet werden. Die bauliche Werterhaltung beansprucht insgesamt 223 000 Euro. Und am Exin-Standort müsse ein Planer aktiv werden, ehe Instandsetzungen erfolgen, hieß es.