2020 soll Baustart für kommunale Wohnungen sein

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) . Die Verwaltung drückt aufs Tempo. Nachdem im Hauptausschuss der ambitionierte Zeitplan für den kommunalen Wohnungsbau Mitte Februar vorgestellt wurde, diskutierte am Dienstagabend der Stadtentwicklungsausschuss über potenzielle Grundstücke.

Am Ende wurde festgelegt, an der Ecke Feldstraße/Oranienburger Straße ein Pilotprojekt zu starten. Das entspricht auch den Vorstellungen der Verwaltung. Allerdings liegt das gut 5 000 Quadratmeter große Grundstück nur am Rande des Vorhabengebietes Wohnen, das vom Land mit besonders guten Konditionen gefördert wird.

Das Bauamt legte eine Liste mit 22 Grundstücken über 2 000 Quadratmeter Größe vor, die im Prinzip geeignet wären, dort im Auftrag der Stadt geförderten Wohnungsbau zu betreiben. Allerdings werden viele der Flächen bereits genutzt, beispielsweise durch Kleingärtner oder Wochenendnutzer. In vielen Fällen laufen die Pachtverträge erst in drei Jahren aus. Andere Grundstücke sind für eine neue Kita oder einen neuen Spielplatz vorgesehen. Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) machte deutlich, dass aus seiner Sicht einige Grundstücke für den kommunalen Wohnungsbau, der fraktionsübergreifend angestrebt wird, ungeeignet sind. "Das Vorhaben lohnt sich nicht mit Ein- und Zweifamilienhäusern", sagte der Bürgermeister. Deshalb komme für ihn nur der Geschosswohnungsbau infrage. Baubeginn soll schon 2020 sein. Denn möglicherweise gibt es nur noch bis zu diesem Jahr Fördermittel für solche Projekte. "Aus eigenen Mitteln können wir uns das nicht leisten",sagte Apelt.

Noch in dieser Legislaturperiode soll entschieden werden, wo und in welcher Form der Plan umgesetzt werden kann. Zudem will die Stadt möglichst schnell einen Planer beauftragen.

Die Grundstücksliste birgt trotz aller Einigkeit für die Feldstraße noch ausreichend Konfliktpotenzial, da viele kommunale Grundstücke an Laubenpieper und Bungalow-Besitzer verpachtet sind. Oliver Jirka (Bündnis 90/Die Grünen) hat ausgerechnet, dass der Stadt etwa 20 Hektar Grund und Boden gehören, auf dem bei vorsichtiger Schätzung theoretisch in den nächsten Jahrzehnten 1 250 Wohnungen, bei stärkerer Ausnutzung sogar bis zu 2 000 Wohnungen gebaut werden könnten.

Zum Vergleich: in Hohen Neuendorf gibt es nach Angaben vor Oliver Jirka derzeit etwa 11 000 Wohnungen.