Rund 7,5-Lotto-Millionen Euro gehen nach Brandenburg

dpa

Potsdam (dpa) Sieben Zahlen brachten Glück: In der Brandenburger Prignitz durfte sich eine Frau über rund 7,5 Millionen Euro Lottogewinn freuen. Die Prignitzerin zog den Gewinn bei der Zusatzlotterie Spiel 77 am Mittwoch, wie die Lotto-GmbH Brandenburg am Donnerstag mitteilte.

Der Gewinn war der höchste in dem Brandenburger Landkreis seit der Unternehmensgründung 1991. Zuletzt gewann dort 1998 ein Spieler eine Millionen D-Mark. "Toll, dass der Jackpot in den Brandenburger Norden geht. Und dass eine Spielerin gewonnen hat, ist so kurz vor dem 8. März doch ein schönes Frauentagsgeschenk", sagte Geschäftsführerin Anja Bohms. Die Gewinnwahrscheinlichkeit bei der Zusatzlotterie lag bei eins zu zehn Millionen.

Mit dem Los zählte Brandenburg seinen zweiten Lottogewinner in diesem Jahr. Erst vergangene Woche Montag hatte ein Spieler aus dem Landkreis Spree-Neiße rund 1,6 Millionen Euro gewonnen.