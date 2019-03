Mit "süßer Helga" im Finale

Manuela Bohm

Rathenow (MOZ) Ein "süßer" Export aus Rathenow feierte jüngst in Berlin einen persönlichen Erfolg. Martin Tschirnich trat am 1. März zum dritten Mal in der Talentschmiede des QuatschComedyClubs im Friedrichstadtpalast auf. Auch zum dritten Mal überzeugte er an besagtem Freitag. Bei allen drei Auftritten seit April vergangenen Jahres klatschte ihn das Publikum auf den ersten Platz. Damit zieht er nun nicht nur in das Finale der Talentschmiede ein, sondern erhielt bereits jetzt eine sogenannte GoldCard, die eigentlich erst der Gewinner des Finals bekommt.

"Weil ich drei Mal den ersten Platz belegte, kann ich nun in Live-Shows des QuatschComedyClubs auftreten. Wenn ich mit anderen namhaften Künstlern auf der Bühne stehe, kann so vielleicht meinen Marktwert erhöhen", sagt Tschirnich. Zu diesem Erfolg kam er mit seiner Figur die "süße Helga". Viel Raum für Spontanität und Improvisation bringe sie Tschirnich. "Ich mag es eher und bin dafür bekannt - mit dem Publikum zu arbeiten." Dies bietet sich bei privaten Auftritten mehr an als auf der großen Bühne - doch beides liebe der Comedian, wie er selbst sagt.

Das Finale findet am 7. Juni im Friedrichstadtpalast statt. Kommt Tschirnich per Sieg im Finale und durch die Live-Shows groß raus, bleibt er seinem Heimatpublikum dennoch erhalten. Als festes Angebot plant er bereits für den Januar kommenden Jahres wieder eine Schlager-Comedy-Nacht ein, für die in diesem Januar alle Karten restlos in kürzester Zeit ausverkauft waren.