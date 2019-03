Statt Fusion: Kommunale Kooperation verabredet

Manuela Bohm

Havelland (MOZ) Die Kreisgebietsreform in Brandenburg - wäre sie durchgedrückt worden - hätte sie sich in diesem Jahr in Umsetzung befunden. Brandenburg an der Havel und die nördlich davon gelegenen Teile von Potsdam-Mittelmark wären im Landkreis Havelland aufgegangen. Zumindest im ÖPNV hätte es durch mögliche Direktverbindungen per Bus alsbald zu Neuerungen kommen können. Da die Reform im Herbst 2017 abgeblasen wurde, bestehen die Kreisgrenzen auch hier weiter. Allerdings wollen die Nachbarn nun nach Synergien Ausschau halten.

Eine entsprechende Kooperationsvereinbarung ist auf den Weg gebracht. Die Oberbürgermeister der Städte Brandenburg an der Havel und Potsdam sowie die Landräte des Havellands und Potsdam-Mittelmarks haben sich auf zwei jährlich abzuhaltende Regionaltage verständigt. Es soll zudem gemeinsame Sitzungen der Hauptausschüsse und Regionaltreffen zu bestimmten Themen geben. Die Vereinbarung erfolgte während eines Treffens am Donnerstag voriger Woche.

"Die Verabredungen zwischen uns sind sehr vielfältig. Ich freue mich, dass wir uns einig sind, die Zusammenarbeit der jeweiligen Verwaltungen für die Entwicklung der Region zu intensivieren", so Mike Schubert (SPD), Oberbürgermeister Potsdams und Gastgeber, in einer Veröffentlichung auf www.potsdam.de.

"In einer eng verbundenen Region macht es natürlich Sinn über die Grenzen des Havellandes hinaus eine gute Zusammenarbeit mit den Nachbarn zu pflegen", so der havelländische Landrat Roger Lewandowski (CDU) auf BRAWO-Anfrage. Im Bereich der touristischen Vermarktung, ein Thema, das am ersten Regionaltag im Herbst in Potsdam besprochen werden soll, bestehen bereits "enge Kooperationen mit der Stadt Brandenburg an der Havel und dem Landkreis Potsdam Mittelmark durch den gemeinsamen Tourismusverband Havelland", so Lewandowski weiter.

Ähnliche Anknüpfungspunkte sieht er auch mit der Stadt Potsdam. Zudem sollen Gespräche zum Fachkräftemangel und zu wirtschaftlichen Kooperationen geführt werden. Zudem spielen Mobilität und Verkehr eine Rolle. Als "lohnendes Thema" sieht der havelländische Landrat eine mögliche Abstimmung beispielsweise zu Busverbindungen, die über Verwaltungsgrenzen hinweg entstehen.