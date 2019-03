44 Kilometer zu Fuß durch die Ruppiner Schweiz

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Marathonlauf gehört zu den olympischen Königsdisziplinen. Er hält in diesem Fontanejahr auch im Ruppiner Land Einzug – allerdings als Variante für Wanderer.

Der Naturpark Stechlin-Ruppiner Land will das Ereignis bei der diesjährigen Internationalen Tourismus-Börse in Berlin am Stand des Tourismusverbands Ruppiner Seenland bewerben: "Wandermarathons sind Veranstaltungsformate, die seit zwei Jahrzehnten einen ungebrochenen Boom erleben", sagte Naturpark-Leiter Dr. Mario Schrumpf. "Und sie ziehen nicht nur ältere, sondern auch viele junge Leute an."

Los geht’s am 11. Mai. Das zweite Maiwochenende wird im Ruppiner Land damit zu einem Super-Wander-Wochenende. Denn einen Tag zuvor ist schon das traditionelle Anwandern in der Kyritz-Ruppiner Heide, das dieses Mal von Pfalzheim zum noch zu errichtenden Aussichtsturm führen wird.

Startpunkt für den Wandermarathon aber ist Rheinsberg. Die Strecke ist – anders als die 42,195 Kilometer lange klassische Marathonstrecke – insgesamt 44 Kilometer lang. Startpunkt ist die Rheinsberger Tourist-Info zwischen 8.30 und 10 Uhr. Die Strecke führt dann über die Krähenberge nach Braunsberg, Binenwalde, um den Kalksee herum nach Boltenmühle, am Tornowsee vorbei nach Zermützel, von dort nach Rägelsdorf zum Rheinsberger Rhin, dieses Fließgewässer entlang zurück in die Prinzenstadt. "Für die nicht ganz so fitten Teilnehmer gibt es auch die Halbmarathon-Strecke", so Schrumpf. Sie führt dann nur bis nach Zermützel – dann geht es von dort mit dem Abholbus motorisiert zurück.

Die Anmeldung läuft schon seit Beginn vorigen Monats. "Wir haben, Stand jetzt, bereits mehr als 230 Anmeldungen", so Schrumpf. Für Berliner lohnt sich die Teilnahme, weil sie ganz bequem mit der Bahn anreisen und wieder zurückkommen können. Günstigenfalls werden die Teilnehmer aus der Bundeshauptstadt auch gleich das ganze Wochenende buchen, was im Übrigen nicht nur die Touristenhochburg Rheinsberg, sondern auch für Zermützel gilt: "Als Naturpark haben wir auch einen ganz klaren Tourismus-Auftrag", so Schrumpf. Auch deswegen sei die in Menz ansässige Landes-Institution, wie im Übrigen auch die Fontanestadt Neuruppin, seit 1. Januar Mitglied beim Tourismusverband Ruppiner Seenland.

Dieser Verband lenkt in diesem Jahr den Blick vor allem auf einen: den "Wanderer" Theodor Fontane, der in Wirklichkeit allerdings eher den in Tinte getupften Federkiel übers Blatt Papier wandern ließ, als sich selbst durchs Land zu schwingen. Dennoch – Ehre, wem Ehre gebührt – heißt die Naturpark-Veranstaltung: "Fontane-Wandermarathon".