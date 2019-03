In Garlitz und Bahnitz klappert er schon

Simone Weber

Havelland Die ersten Störche sind bereits aus ihren Winterquartieren in das Westhavelland zurückgekehrt. Als erstes wurde Ende Februar der Storch auf seinem Horst in Garlitz gesichtet. Am 2. März kehrte der Storch nach Bahnitz zurück.

Damit sind sie drei bis vier Wochen früher als im Jahr 2018 aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt. Der Horst des Garlitzer Storchs steht, direkt neben der Kita "Zum Wiesenhaus", auf einem Privatgrundstück. Mittels einer angebrachten Web-Kamera kann man das Leben des Bewohners über das Internet beobachten. "Wir haben seit zirka zehn Jahren einen Storch im Dorf", sagt die Bahnitzer Ortsvorsteherin Petra Dombrowski. "Im letzten Jahr hat unser Storchenpaar drei Junge aufgezogen."

Seit mehreren Jahren bieten Wetter und Futterangebot den Störchen bereits in Südeuropa gute Überwinterungsbedingungen. So zum Beispiel in Spanien. Von dort kehren sie, bei günstigen Flugbedingungen, eher nach Mitteleuropa zurück und haben dann auch in ihren Brutgebieten den besseren Start.

Für den Naturschutzbund (NABU) Westhavelland, der die meisten der Horste in der hiesigen Naturparkregion betreut und regelmäßig die Jungvögel beringt, war das Storchenjahr 2018 im Vergleich zu den Vorjahren ein durchschnittliches. 23 Brutpaare haben insgesamt 80 Jungstörche aufgezogen. Überdurchschnittlich viele Junge, nämlich jeweils Vierlinge, hatten die Störche in Vieritz, Möthlitz, Stölln und am Gahlberg in Strodehne. In elf Nestern, wie in Wolsier, wurden jeweils drei Jungtiere flügge. Im vergangenen Jahr konnten 65 Jungvögel in ihren Nestern durch den NABU beringt werden. Im Jahr 2017 wuchsen im Westhavelland 76 Jungstörche auf. 2016 waren es 82.

Im Osthavelland betreuen die dortigen zwei ehrenamtlichen Storchenbetreuer des NABU mehr als 80 Storchenhorste. Im Jahr 2018 wurden dort 67 Jungstörche flügge.

Der Weißstorch (Ciconia ciconia) ist seinem Horst treu. Im Idealfall finden sich beide Partner des Vorjahrs wieder zusammen. Oft findet der "Nestinhaber" aber einen neuen Partner, dem er dann während dieser Saison treu bleibt. In der Regel kommt das Männchen ein paar Tage früher an als das Weibchen. Nach der Brutzeit von 30 bis 32 Tagen dauert die Nestlingszeit zwischen 58 und 64 Tagen.