Silvia Passow

Falkensee Die Ausstellung "Fremde in Brandenburg? - Integration gestern und heute" eröffnete am Montag am Lise-Meitner-Gymnasium in Falkensee. Die Wanderausstellung ist damit erstmals in einer Schule zu sehen. Sie zeigt, dass in Brandenburg über die Jahrhunderte immer wieder Gruppen von Menschen eingewandert sind. Für viele von ihnen wurde Brandenburg das zu Hause, die Heimat.

Was unterscheidet den Brandenburger, dessen Vorfahren einst als Hugenotten ins Land kamen? Nichts, denn nicht jeder weiß, wann seine Altvorderen sich auf den Weg begaben und wo dieser Weg seinen Anfang nahm. Integration, das zeigt die Ausstellung auch, ist kein Selbstläufer. Wie gut sie gelingen kann, erklären die Bespiele auf den zwölf ausgestellten Tafeln, die jede für sich eine andere Volksgruppe vertreten. Zusammengestellt und erarbeitet wurden die Tafeln von der Europa-Union des Landes Brandenburg in Zusammenarbeit mit örtlichen Historikern. Und so spielte das Orchester des Lise-Meitner-Gymnasiums stilecht die Eurovisions-Hymne zum Auftakt.

Das Grußwort zur Eröffnung kam vom Vorsitzenden der Europa-Union im Havelland, Hans-Peter Pohl (CDU). "Überlassen wir die Zukunft Europas nicht den Populisten von rechts oder links", sagte er mit Blick auf die im Mai anstehenden Europa-Wahlen. "Die höchsten Güter für die Europäische Union seit sieben Jahrzehnten stehen auf dem Spiel: Freiheit, Freizügigkeit, Frieden, Demokratie und Wohlstandswachstum in allen Mitgliedsländern", sagte er weiter.

Wolfgang Balint, Vorsitzender der Europa Union Brandenburg, wies im Einzelnen auf die Gewinne, die Kenntnisse und Fähigkeiten, die einzelne Volksgruppen mit nach Brandenburg brachten, hin.

Und manche Gruppe, wie die Sorben, denen in der Ausstellung auch eine Tafel gewidmet ist, waren schon viel länger da. "Es geht damals wie heute nicht darum, alle Grenzen zu öffnen. Es geht darum, Bleibeperspektiven zu schaffen, Toleranz auf Augenhöhe und die Beachtung klarer Regeln", sagt Balint.

Der Historiker Professor Ulrich Schmelz hat mit an den Tafeln gearbeitet und sich intensiv mit den von Tschechien eingewanderten Böhmen beschäftigt. Sein kleiner geschichtlicher Ausflug ist kurzweilig und aufschlussreich. Viele der Einwanderer änderten zum Beispiel ihre Namen, oft nur aus praktischen Aspekten, wie der Schreibweise zum Beispiel.

Die Ausstellung ist nicht öffentlich zugänglich Einzige Ausnahme: Am Mittwoch, 13. März, von 14.30 bis 17.30 Uhr. Dann wird Silvia Schaak wird für die Besucher vor Ort sein. Das in der Europa-Union aktive Ehepaar Silvia und Tom Schaak hatte die Ausstellung ans Lise-Meitner-Gymnasium geholt. Besonders für die geschichtsinteressierten Schüler/innen ein Gewinn.

Rund 50 Schüler/innen des Falkenseer Gymnasiums haben sich bereits für die Podiumsdiskussion der Europa-Union in der Stadthalle Falkensee angemeldet. Hier kann mit Kandidaten zur Europa-Wahl im Rahmen eines EU-Projekttages diskutiert werden. Zu der Veranstaltung am 25. März um 11 Uhr sind SchülerInnen aus dem gesamten Osthavelland eingeladen. Ebenfalls am 25. März um 19 Uhr, wird die Veranstaltung für alle Bürger offenstehen.