Neue Talente für "Snowy" gesucht

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Es geht schon wieder los, das neue Snowy-Jahr. Am 19. Mai ist das Casting für das "Schneemann"-Musical im Friedrich-Wolf-Theater angesetzt. "Nutze deine Chance und bewerbe dich als Mitwirkender", heißt es auf dem Flyer. Was gefordert wird? Ein vorbereitetes Lied und ein kleines Gedicht. Welche Rollen zu besetzen sind und wer sich alles bewerben kann, das wird in den kommenden Wochen von den Verantwortlichen bekanntgegeben. Das Datum aber steht fest. In den Vorjahren hat sich immer wieder gezeigt, dass auch ganz neue Bewerber durchaus gute Chancen haben, eine Rolle zu bekommen und die "Snowy"-Familie zu bereichern. Die Anmeldung findet am Casting-Tag in der Kleinen Bühne statt.