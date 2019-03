Joanes-Stiftung will sich in Velten für preiswerten Wohnraum engagieren

Roland Becker

Velten (MOZ) Wiederum verschoben wurde von der Berliner Politik der Verkauf der Gewobag-Fläche an Veltens Nauener Straße. Laut Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) sollte der Antrag auf der gestrigen Sitzung des Abgeordnetenhauses abschließend behandelt werden.

Allerdings besteht berechtigte Hoffnung, dass das Grundstücksgeschäft – Voraussetzung für den Bau von mindestens 800 Wohnungen – kurz vor einem Erfolg steht. "Der Berliner Senat hat dem Verkauf am 19. Februar dieses Jahres zugestimmt", informierte Senatssprecher Alexis Demos. Dem ersten soll Mitte März der zweite Schritt folgen: Am 13. März, so war zu erfahren, werden sowohl der Unterausschuss Vermögen als auch der Hauptausschuss das Grundstücksgeschäft auf ihrem Tisch haben. Danach soll das Abgeordnetenhaus am 21. März den Verkauf absegnen. Die Zustimmung von Senat und Abgeordnetenhaus ist nötig, weil die Gewobag eine städtische Gesellschaft ist.

Mittlerweile scheint das Geheimnis gelüftet, wer das Areal an der Nauener Straße kauft und welche Beteiligten sich dort im Wohnungsbau engagieren sollen. Obwohl im Veltener Rathaus mit Rücksicht auf die noch nicht unterzeichneten Verträge der Käufer bislang nicht genannt wurde, wollte Stadtsprecherin Ivonne Pelz nicht dementieren, dass es sich um die Helma Wohnungsbau GmbH handelt. Mayk Hajeck, in Berlin als Verkaufsleiter der in Lehrte (Niedersachsen) ansässigen Helma GmbH tätig, bestätigt: "Da ist eine Sache im Gange. Die ist aber im Moment noch nicht spruchreif." In zwei Wochen hoffe er, Konkreteres sagen zu können. Die Firma ist übrigens keine unbekannte in Velten. Derzeit vermarktet sie zehn Eigenheim-Grundstücke am Eck Koch-/Kremmener Straße.

Seit Hübner 2017 erstmals von der Bebauung an der Nauener Straße sprach, war die Rede davon, dass die Gewobag-Fläche nicht in einer Hand bleiben soll. Hübner hatte dabei eine namentlich nicht genannte Stiftung erwähnt, die für sozialen Wohnungsbau sorgen soll. Nach Informationen dieser Zeitung soll die Helma GmbH einen Teil des Grundstücks an Veltens städtisches Tochterunternehmen REG verkaufen, einen anderen Teil an die in Berlin ansässige Joanes Stiftung. Deren Stiftungs-Vorstand Dr. Eckhart Hertzsch bestätigt: "Wir würden uns in Velten sehr gern engagieren." Auch er sagt, dass die Helma GmbH als möglicher Verkäufer genannt wurde.

Das Stiftungsziel von Joanes beruht darauf, günstigen Wohnraum zu schaffen. Da auch diese Stiftung steuerbegünstigt ist und neben der klassischen Bankfinanzierung auf das Einwerben von Drittmitteln per Spenden und Fundraising setzt, können Wohnungen für eine Kaltmiete ab etwa sechs Euro pro Quadratmeter angeboten werden. Dieser preiswerte Wohnraum kommt auch zustande, weil er gestützt wird durch die Einnahmen aus Wohnungen mit Mietpreisen von bis zu zwölf Euro pro Quadratmeter. Der Mietdurchschnitt liege bei Joanes-Wohnungen bei sieben bis acht Euro. Außerdem sorgt Joanes mit Vergünstigungen – etwa Erbpacht statt Grundstückskauf – dafür, dass sich auch weniger Betuchte Eigentum leisten können.

Unterm Strich kommt es Hertzsch darauf an, "eine gute soziale Durchmischung zu erreichen". Es gehe nicht nur um sicheres Wohnen für untere Einkommensschichten, sondern auch ums Zusammenleben. "Unsere Gemeinschaftsräume sind dabei ein wichtiger Punkt, Gemeinschaft zu bilden", erläutert er. Geachtet werde darauf, dass niemand wegen späterer Altersarmut ausziehen muss. "Da wir als Stiftung nicht gewinnorientiert arbeiten, können wir konstante Mieten anbieten, die sich höchstens um die Inflationsrate erhöhen", sagt Hertzsch.

Die Stiftung setzt Projekte um, die 30 bis 110 Wohnungen umfassen. An der unteren Grenze möchte Hertzsch im Veltener Fall allerdings nicht bleiben. Zwar sei auch die Größe davon abhängig, "wen wir mit ins Boot ziehen können". Andererseits müsse der Wohnungsbestand so groß sein, dass die soziale Durchmischung gewährleistet werden kann.

Laut Pelz hat die Stadt mit dem Privatinvestor – den Namen Helma GmbH möchte sie nicht nennen – eine Absichtserklärung geschlossen, um über eine städtische Gesellschaft eine Teilfläche für den Wohnungsbau zu erwerben. Gemeint ist hier die REG. Dieses Engagement könnte damit zusammenhängen, dass der REG ein Baugebiet für Stadtvillen mit 45 Mietparteien abhanden gekommen ist. Denn an der Mühlenstraße 31, dem Grundstück einer ehemaligen Ofenfabrik, will Hübner stattdessen bis 2023 eine Kita errichten.