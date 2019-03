Tempo 30 vor Drei-Seen-Grundschule abgelehnt

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Mit Verärgerung haben die Fürstenberger Stadtverordneten auf eine Information des Straßenverkehrsamtes in Oranienburg reagiert, wonach es keine Begrenzung der Geschwindigkeit für Autos auf der B 96 vor der Drei-Seen-Grundschule geben wird. Begründung: Die Schule befinde sich nicht unmittelbar an der Bundesstraße, der Haupteingang hingegen auf der rückwärtigen Seite des Gebäudes, den Kinder und Eltern gewohnheitsmäßig von der Bergstraße aus nutzen. Über diese Ablehnung informierte Carola Hoheisel, die Leiterin des Hauptamtes, auf Nachfrage von Norman Kleßny, der bei den Kommunalwahlen für die AFD kandidiert. Kleßny hatte in Erfahrung gebracht, dass der Bundesrat beschlossen habe, vor jeder Schule in Deutschland müsse Tempo 30 gelten.

Laut Hoheisel gelte dies nach Hinweis des Landratsamtes lediglich dann, wenn sich die Bildungseinrichtung direkt an der Straße befinde, für die Tempo 30 beantragt ist. "Die Erschließung des Vordereingangs ist laut Landkreis also nicht gegeben, außerdem gebe es dort einen ,großzügigen Grünstreifen’, der den Gehweg von der B 96 trennt", zitierte Hoheisel aus der Mitteilung des Straßenverkehrsamtes. Grundsätzlich sei es nach wie vor so, dass weitere Tempo-30-Zonen auf der B-96-Ortsdurchfahrt nicht genehmigungsfähig seien. "Das ist absolut nicht nachvollziehbar", erklärten zahlreiche Stadtverordnete. Es sei doch "ganz offensichtlich", dass die sich die Drei-Seen-Grundschule an der B-96-Ortsdurchfahrt befinde.

Wie Carola Hoheisel erläuterte, bleibe es also dabei, dass eine "streckenbezogene Geschwindigkeitsbegrenzung vor Kitas, Schulen und Heimen" für die Drei-Seen-Grundschule nicht anzuwenden sei. Bislang gescheitert war die Stadt auch in ihren Bemühungen, nachts eine generelle Tempo-30-Anordnung für die gesamte Ortsdurchfahrt durchzusetzen.