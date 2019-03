Warum Sarah Kuttners "Kurt" in Oranienburg spielt

Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Diesen Sonnabend präsentiert Moderatorin und Autorin Sarah Kuttner erstmals öffentlich ihren neuen Roman "Kurt" in der Oranienburger Stadtbibliothek, Schloßplatz 2. Im Roman muss ein junges Paar lernen, mit dem Tod eines Kindes umzugehen. Die Lesung ist ausverkauft. "Kurt" spielt größtenteils in Oranienburg. Wie die 40-jährige Berlinerin auf die Kreisstadt kam, warum ihr das Schloss deplatziert vorkommt und wieso sie keine leichten Antworten für Trauernde liefert, erzählt sie im Interview mit Redakteur Marco Winkler.

Frau Kuttner, an einer Stelle im Buch heißt es: "Oranienburg war also keine Wahl, sondern eine notwendige Entscheidung." War das genauso, als Sie nach einem Handlungsort für den Roman suchten?

Ich bin auf Oranienburg gekommen, weil ich in der weiteren Entfernung selbst ein Wochenendhäuschen habe. Seit gut fünf Jahren kenne ich deshalb Oranienburg und die Umgebung. Da dachte ich, wenn ich schon ein Buch schreibe, das in Brandenburg spielt, warum nicht in der Gegend, in der ich mich auskenne. Oranienburg ist zwar nicht wunderschön. Es ist nicht die Uckermark, da müssen wir uns nichts vormachen. Aber dieses Normale, Unprätentiöse mag ich eben so am Oberhavelland.

Sie gibt sich quasi als sie selbst aus.

Damit kann ich etwas anfangen. Ich mag Menschen und Orte, die einem nichts vormachen, sondern so sind, wie sie sind. Dafür schätze ich Oranienburg. Der Norden von Berlin ist mir eh sehr nah: ich war früher viel in der Schorfheide, mein Vater hat ein riesiges Grundstück in der Uckermark. Und auch Oranienburg und Umgebung haben wunderschöne Natur: der Oder-Havel-Kanal, der Grabowsee, die ganzen Felder. Ich bin ein Fan vom flachen Land.

Ich komme ursprünglich aus der Ecke Gransee-Fürstenberg, die landschaftlich noch etwas schöner ist als Oranienburg. Was mir als Zugezogenem in Oranienburg auch aufgefallen ist, ist, dass das Schloss etwas deplatziert wirkt. Im Buch heißt es so treffend: "Das Schloss, das aussieht, als würde es nicht hierhin gehören, als hätte man es sich für einen wichtigen Anlass aus Potsdam geliehen und dann hier vergessen."

Ja, man fährt die Bernauer Straße entlang, und fährt, und fährt, Netto und Nagelstudios links und rechts – und auf einmal steht man vorm gefühlt größten Schloss der Welt! Das wirkt wie dort abgestellt und vergessen. Seltsam fand ich, dass man für den Schlosspark Eintritt bezahlen muss. Aber vielleicht läuft es gut so.

In "Kurt" geht es auch um die Sicht der Städter aufs Land und umgekehrt. Ist der Blick aus der Stadt heraus aufs Land ein zu romantisierender? Das Landleben ist härter als man denken mag.

Hier spricht natürlich die feine Dame Kuttner als Berlinerin. Ich bin ja kein Landwirt, ich arbeite nicht hart auf dem Land. Ich habe Lust auf Natur und in meinem Wochenendhäuschen habe ich das. Und selbst dort ist es angenehm bodenständig. Natürlich ist Brandenburg nicht nur die fancy Uckermark oder der Wellness-Spreewald. Genau das schätze ich ja so sehr an Oranienburg, dass es das nicht ist. Vielleicht wollte ich Oranienburg etwas romantisieren. Ich mag aber vor allem die Nöligkeit und Muffigkeit, die Brandenburger und Berliner gemeinsam haben, das Bodenständige. So wurde ich großgezogen.

Ist ein Leben auf dem Land, ganz ohne Stadt, für Sie unvorstellbar?

Ich glaube ja.

Wie sind Sie eigentlich auf den Namen Kurt gekommen? Der ist sehr prägnant. Anders als Heinz, Dietmar oder Matthias.

Ich habe null darüber nachgedacht. Aber im Nachhinein ist Kurt neben schön auch angenehm prägnant. Dietmar, da haben Sie schon Recht, wäre auf dem Buchcover nicht knackig gewesen. Ich kenne aber niemanden, der so heißt. Angeblich ein Uropa von mir. Das hat meine Oma erst neulich erzählt.

Es sind ja zwei Kurts. Vater und Sohn.

Ich dachte: Warum nicht? Im Film und Fernsehen wird das nie gemacht, weil man befürchtet, alle kämen dann durcheinander. Im Nachhinein war es clever: ein Name für zwei Konflikte.

Der Trauernde und das tote Kind. In Ihren Romanen behandeln Sie oft ernste Themen wie Depressionen und Ängste. Was hat Sie für Ihr neues Buch an der Thematik Trauerbewältigung gereizt?

Ich mag Konflikte in Büchern. Es muss ordentlich zwiebeln, aber auf eine realistische Art, damit sich jeder damit identifizieren kann. Ich brauche das, damit mich ein Buch berührt. In den letzten vier Jahren sind ein paar Menschen in meinem Umfeld gestorben. Das ist jetzt die Zeit, wo so etwas passiert. Aber es ist nicht mein eigener Schmerz im Buch. Ich hatte jedoch diese Berührungspunkte zu Menschen, die trauern.

Sie machen es Ihren Charakteren nicht einfach. In "Kurt" stirbt das Kind, als es vom Klettergerüst fällt. Niemand trägt die Schuld. Damit gibt es auch niemanden, an den sich die Wut der Trauernden richten kann, an dem sie sich abarbeiten können.

Ich wollte keine Sensationsgier beim Leser auslösen; ich wollte, dass es schnell und leise passiert. Ich kann schon nachvollziehen – ich lese selbst gerne Horrorgeschichten –, dass man manchmal das Bedürfnis nach Action und Blut hat. Das ist nicht schlimm, aber ich wollte es nicht befriedigen. Ich hatte den kleinen Kurt in kurzer Zeit sehr lieb gewonnen. Ich wollte mit dem Fakt seines Todes schnell abschließen, damit seine Umstände die Trauergeschichte nicht stören.

Leichte Antworten oder bequeme Weisheiten für Trauernde gibt es im Buch nicht. Wie funktioniert Trauer?

Ich glaube, wie man trauert, ist sehr unterschiedlich. Man kann aber aufpassen, wie man mit Menschen umgeht, die trauern. Ich denke, es ist wichtig, für einen Trauernden da zu sein, ihn aber mit seiner Trauer nicht auszuschließen, sondern weiterhin, auch was Banalitäten angeht, am Leben teilhaben zu lassen. Auch wer trauert, muss Klopapier kaufen. Generell gibt es in meinen Büchern immer Konflikte ohne echte Happy Ends. Es gibt bei Depressionen, schlimmer Kindheit oder beim Sterben keine einfache Lösung. So ist das Leben. Also begleite ich einfach Menschen für eine gewisse Zeit auf dem Weg zu einem Lichtblick am Ende des Tunnels.

Steckt mehr Gerechtigkeit oder mehr Ungerechtigkeit in einem Leben, das, egal, was passiert, einfach weitergeht und so tut, als wäre nichts gewesen?

Ich glaube, weder noch. Wenn ich das bewerten müsste, würde ich sagen: Obwohl es ungerecht scheint, ist es genau richtig, dass alles weitergeht. Es wäre nicht zu verantworten, bliebe die Welt stehen. So hart es klingt, aber bei Milliarden von Menschen geht es nicht immer um einen selbst. Es bleibt allerdings im privaten Universum etwas stehen, dafür sorgt das Umfeld. Das Leben wird vielleicht etwas langsamer. Das ist gut und richtig so. Man muss von der Pike auf lernen, dass das Leben furchtbar sein kann, dass man sich Zeit zum Trauern nehmen darf – aber dass man eben auch die Wurst für die Stulle kaufen muss.

Ist es falsch, wenn man zu viel Sarah Kuttner in Ihre Protagonistin Lena packt? Musik- und Seriengeschmack scheinen identisch. Über Bewässerungsprobleme beim Rasen, womit Lena kämpft, haben Sie getwittert. Ist in Lena mehr von Ihnen als nur diese Kleinigkeiten?

Sie sprechen Sachen an, die ich oft gefragt werde. Aber anders als die anderen, nehmen Sie mir die einfachen Antworten schon vorne weg! Es stimmt, Serien- und Musikgeschmack sind gleich. Und sicher auch einige andere Dinge, aber Lena ist anders als ich. Ich finde es nahezu ärgerlich, wie sie sich ihre Trauer wegnehmen lässt. So wäre ich nicht! Ansonsten habe ich wie Lena auch Unsicherheiten im Leben. Einige Kindheitserinnerungen habe ich Lena auch übergeholfen, aber alles, was zu nah an mir dran ist, versuche ich aus dem Buch rauszuhalten, oder zumindest nicht nach außen zu kommunizieren.

Das würde verletzbar machen.

Ja. Zudem könnte ich so viele Geschichten nie erlebt haben. Depressionen, furchtbare Eltern, Freund mit totem Kind. Das wäre eine Menge Leben für die kleine Sarah!

Am Samstag lesen Sie erstmals öffentlich aus Ihrem Buch – in Oranienburg logischerweise. Was erwartet die Besucher?

Eine nervöse Sarah! Die erste Lesung ist immer speziell, weil ich nicht weiß, ob ich die richtigen Texte ausgesucht habe. Ich spiele auch mit dem Gedanken, meinen Hund mitzubringen, um zu testen, ob das funktioniert auf Lesereise. Zumal so ein Tier Publikum und Autor zusammenschweißt. Anders als bei den bisherigen Lesungen werde ich den Abend aufteilen in Passagen, wo ich vorlese, und solche, in denen Fragen gestellt werden können. Es müssen auch nicht zwingend buchrelevante sein.

Danke für das Gespräch, Frau Kuttner. Es kam mir so unaufgeregt vor wie ihr Roman.

Danke. Schön, dass das auffällt. Mir war wichtig, dass es unaufgeregt ist und nicht hinter jeder nächsten Ecke ein CSI-Polizist steht und eine DNA-Analyse macht.