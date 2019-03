Dorfbewohner fiebern bei Suche mit

Beratung am Waldrand, in dem Rebecca bzw. ihre Leiche vermutet wird. © Foto: Jörg Kühl/MOZ

Jörg Kühl

Kummersdorf (MOZ) Die verzweifelte Suche nach der Berliner Schülerin Rebecca in einem Waldstück bei Kummersdorf beschäftigt die Bewohner. Laut Ortsvorsteher Enrico Graß sorgte die massive Polizeipräsenz am Donnerstag für Aufsehen. Eine Berliner Hundertschaft durchkämmte seit Mittag bis Einbruch der Dämmerung den dichten Forst. Am Abend teilte eine Polizeisprecherin mit, dass der Einsatz ergebnislos abgebrochen werden musste. Ob am nächsten Morgen die Suche fortgesetzt wird, konnte die Sprecherin nicht beantworten. Den ganzen Tag über war das Motorengeräusch eines Polizeihubschraubers zu hören, er landete gelegentlich am Ortsteingang, um betankt zu weden.

Der Auszubildende Valerius Schulz sowie die Schüler Malte Liss und Jeremy Francesco Koebsch beeilten sich nach Schulende, an den Ort an der L 40 zu kommen, wo zahlreiche Pressevertreter an einem Polizei-Absperrband auf Neuigkeiten warteten. Diese Eindrücke wollten sich die jungen Leute nicht entgehen lassen. "Schade, dass unsere Feuerwehr nicht in die Suche mit einbezogen ist", meinte Valerius, Mitglied der Kummersdorfer Ortswehr. Jeremy Francesco Koebsch diskutierte einige Details des ungewöhnlichen Falls mit seinen Kumpels: "Ich verfolge das schon seit zwei Wochen". Dass die Tragödie einmal direkt vor seiner Haustüre eine Fortsetzung finden würde, damit hätte der junge Kummersdorfer nicht gerechnet.