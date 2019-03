Mit Wucht am Softball

Matthias Haack

Wittstock Qualifiziert fürs Regionalfinale trotz Schönheitsfleck. So lässt sich das Ergebnis der Zweifelderballer vom Evangelischen Gymnasium beschreiben. Eine Niederlage kassierten die Neuruppiner am Donnerstag. Im Endspiel gegen Waldring Wittstock. Allerdings bleibt dieses 0:5 folgenlos.

Nicht eine Schule konnte in der Vorrunde das Evi-Team halten. Am ehesten hatten die Fehrbelliner die Mannschaft um Sportlehrer Peter Erdmann am Rand einer Niederlage auf dieser niedrigsten Ebene des Bundeswettbewerbs "Jugend trainiert für Olympia". "Da rettete uns Robin Schneider" mit einer glänzenden Vorstellung als Strohpuppe. Die Bolte-Schüler unterlagen mit 0:2 äußerst knapp. Neben dem Evi spielte sich die Prinz-von-Homburg-Schule Neustadt ins Halbfinale. In der anderen Vorrunde bestimmten Breddin und die Waldringschule Wittstock das Geschehen.

Da Ostprignitz-Ruppin zwei Startplätze fürs Regionalfinale am 21. März in Kremmen bekam, qualifizierten sich beide Finalisten, während die Unterlegenen aus dem Halbfinale leer ausgingen. "Hier gibt es aber keine Verlierer", fasste Schulsportkoordinator Axel Simon zusammen. "Verlierer sind die, die nicht hier waren." Zwei Neuruppiner Schulen hatten kurzfristig ihre Teilnahme zurückgezogen, ein Großteil der Grundschulen des Bereiches Ostprignitz-Ruppin nahm das Angebot von vornherein gar nicht an. Simon zeigt sich enttäuscht: "Unser Kreis bietet wirklich ideale Voraussetzungen, holt die Schüler ab und bringt sie zurück." Verpflegung vor Ort, geschulte und erfahrene Wettkampfleitungen; vernünftige Hallen und gutes Spielmaterial.

Sportlich boten die 13 Schulmannschaften in der Wettkampfklasse IV einen "begeisterten Tag", wie Simon lobte. "Vor allem die kleinen Schulen lernten extrem viel dazu, so sagten es mir die Sportlehrer, weil gemeinsam verloren oder gewonnen wurde. Da ist manchmal Charakter gefragt."

Vorrunde, Staffel A: Fehrbellin - Flecken 4:0, Evi - Heiligengrabe 10:0, Rheinsberg - Wusterhausen 3:0, Fehrbellin - Neustadt 0:6, Flecken - Heiligengrabe 0:3, Evi - Rheinsberg 10:0, Fehrbellin - Wusterhausen 10:0, Flecken - Evi 0:10, Heiligengrabe - Neustadt 0:8, Fehrbellin - Rheinsberg 4:0, Flecken - Neustadt 0:8, Evi - Wusterhausen 10:0, Fehrbellin - Heiligengrabe 6:0, Flecken - Rheinsberg 6:0, Wusterhausen - Neustadt 0:4, Fehrbellin - Evi 0:2, Heiligengrabe - Wusterhausen 0:1, Rheinsberg - Neustadt 0:11, Flecken - Wusterhausen 8:0, Evi - Neustadt 9:0, Heiligengrabe - Rheinsberg 0:5

Vorrunde, Staffel B: Kyritz - Alt Ruppin 0:6, Breddin - Diesterweg 4:0, Montessori - Waldring 0:10, Kyritz - Breddin 0:9, Alt Ruppin - Montessori 5:0, Diesterweg - Waldring 0:4, Breddin - Montessori 8:0, Kyritz - Diesterweg 10:0, Alt Ruppin - Waldring 0:10, Kyritz - Montessori 0:4, Breddin - Waldring 0:3, Alt Ruppin - Diesterweg 0:8, Kyritz - Waldring 0:1, Diesterweg - Montessori 8:0, Alt Ruppin - Breddin 0:8

Halbfinales: Evi - Breddin 10:0

Waldring - Neustadt 8:0

13. PlatzWusterhausen

Um Platz 11: Heiligengrabe - Montessori 10:0

Um Platz 9: Rheinsberg - Kyritz 2:0

Um Platz 7: Flecken - Alt Ruppin 10:0

Um Platz 5: Fehrbellin - Diesterweg 10:0

Um Platz 3: Neustadt - Breddin 10:0

Endspiel: Evi - Waldring 0:5