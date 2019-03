Land will Straßen loswerden

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Straßen mit einer Gesamtlänge von 132 Kilometern will das Land Brandenburg der Uckermark schenken. Nach Einschätzung des Landesrechnungshofs haben sie zu wenig Bedeutung. Betroffen ist vor allem der Altkreis Angermünde. Doch wer zahlt die Bewirtschaftung?

Schon jetzt gehört die Uckermark mit einem eigenen Netz von 380 Kilometern zu den straßenreichsten Landkreisen. Mit dem zusätzlichen Paket würden es dann über 500 Kilometer sein. Schon seit anderthalb Jahren läuft eine Diskussion über die Abstufung jetziger Landesstraßen. Bislang haben sich die Kreise in Brandenburg stets erfolgreich dagegen gewehrt, sind Bewirtschaftung und Sanierung doch mit enormen Kosten verbunden.

Doch nach Angaben der Kreisverwaltung moniert der Landesrechnungshof die bisherige Einstufung. Eine Liste von ausgewählten Strecken erfülle nicht den Charakter einer Kreisstraße. Also sollen die Kreise künftig selbst dafür sorgen. Ein großer Teil der in der Uckermark in Frage kommenden Pisten befindet sich im Altkreis Angermünde. Dazu gehören wichtige Strecken wie zum Beispiel die Straße von Stendell nach Jamikow, die Landesstraße zwischen Günterberg und Schönermark, die Verbindung von Bölkendorf bis zur Barnimer Kreisgrenze oder das lange Ende von Angermünde über Mürow, Frauenhagen, Schönermark bis Grünow. Im Norden betrifft es die Strecke zwischen Hohenselchow und Tantow und im Süden den Abschnitt der Waldverbindung zwischen Wolletz und Joachimsthal.

Eigentlich wollte das Land gleich 175 Kilometer loswerden, doch nach einer Rundumfahrt vor einiger Zeit bleiben nun 132 Kilometer weiter im Gespräch.

Nach Einschätzung des Kreisbauamtes ist der Zustand aber nicht besonders rosig. Etwa 60 Prozent der Straßen müssten entweder grundhaft ausgebaut oder mit neuem Belag ausgestattet werden. Das würde Millionensummen verschlingen. Doch der Landkreis hat schon mit seinem eigenen Bestand zu tun, kommt bei Sanierungen kaum hinterher.

Und dann noch der dauernde Unterhalt: Allein 2,3 Millionen Euro zahlt die Kreiskasse jährlich nur für die Bewirtschaftung inklusive Winterdienst an die damit beauftragte Uckermärkische Dienstleistungsgesellschaft. Das soll aber kaum noch auskömmlich sein. Daher wird gerade ein neuer Vertrag vorbereitet, informiert Kreisbaudezernent Karsten Stornowski.

Kommt mit dem Straßen-Präsent eine neue Schuldenfalle auf die Uckermark zu? Überraschenderweise gibt es kaum Abwehrhaltung aus der Kreisverwaltung. Stattdessen sei man bereit, Landesstraßen unter der Voraussetzung zu übernehmen, dass sie vorher entweder saniert werden oder eine hundertprozentige Förderung für den Ausbau folgt. Der Vorteil: Wenn die Kreise selbst bauen, und zwar mit Landesmitteln, könnte das Straßennetz viel schneller fertig sein, so die Rechnung des Baudezernenten. "Wir werden daher ein Konzept erarbeiten, in dem wir Zeiten, Kosten und Prioritäten festlegen", sagt Stornowski. Man sei bereit, als Referenzlandkreis aufzutreten. "Außerdem erwarten wir vom Land, dass über eine Zeit von mindestens zehn Jahren nach der Übergabe die Unterhaltungskosten übernommen werden."

Ob darauf die Landeskasse einsteigt, bleibt abzuwarten. Auch in anderen Landkreisen liegen ähnliche Listen wie in der Uckermark vor, allerdings kaum in solchen Größenordnungen. Schon jetzt kann der Kreis eigene Straßen nur sanieren, wenn es Fördermittel gibt. Es stehen zu wenig Gelder für Investitionen zur Verfügung. Die Behörde hat gerade mal 60 000 Euro pro Jahr für Planungen zur Verfügung. "Damit kommen wir nicht aus dem Knick, der Planungsvorlauf ist unzureichend", so Stornowski. Nächstes Dilemma: Es gibt kaum noch freie Baukapazitäten bei steigenden Preisen.

Bei Straßenverhandlungen zittern auch regelmäßig die Kommunen. Sie fürchten spätere Abstufungen von Kreis- zu Gemeindestraßen. "Diese Diskussion wird nicht geführt", so Karsten Stornowski.