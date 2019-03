Linksverkehr im Märchenwald

Kam auch fast unpolitisch sehr gut an: Das Männerballett am Politischen Aschermittwoch der Linken in der Stadthalle mit den Solisten Burghard Seeger, Marek Lipp, Matthias Holz, Wolfgang Kirsch und Michael Junghans (v.l.) als eine von 27 Szenen in gut zwei Stunden Programm unter der Ägide von Dieter Korczak. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Linke Fraktion der Stadtverordnetenversammlung (SVV) und Stadtverband hatten 27 Szenen entwickelt, die von 320 Gästen teils mit Bravo-Rufen und spontanem Applaus quittiert wurden. Das Unpolitischste aber kam am allerbesten an, das Männerballett. Beschlipst und mit Strumpfbändern auf Wadenhöhe rollten, zappelten und strampelten sich die fünf Herren vom BfB, Ballett für Bernau, in die Herzen des Publikums. Burghard Seeger im pinkfarbenen Tutu, Nachwuchstänzer Marek Lipp mit Potenzial, der galante Solist Michael Junghans, Wallemähne Wolfgang Kirsch und Primaballerina Matthias Holz gaben alles.

Märchenhaft zogen die Hobbykabarettisten, deren sängerische Talente noch nicht voll ausgeprägt sind, von blühenden Bienenweiden am Teufelspfuhl durch den von den vielen Bernauern ignorierten Klimawandel – in ihrer Paraderolle geriet Friedhofsbesucherin Margot Ziemann zur vollen Entfaltung der Negation – hinüber zum übervollen Schienenersatzbus am Pankepark. Auch die Lokalpresse bekam ihr Fett weg, verständlich, dass Parteien gern lesen möchten, was sie selbst schreiben – wunschlose Glückseligkeit auf leerem Papier.

Das Rumpelstilzchen Péter Vida, das sich – perfekt inszeniert von Irene Köppe – den Spiegel von Schneewittchens Stiefmutter ausgeliehen hatte, stritt mit CDU-Stadtverbandschef Daniel Sauer als Kleinem Däumling, dargeboten von Matthias Holz, um alternative Fakten. Das Wortgefecht um die ausgiebigsten Redebeiträge in den endlosen Sitzungen der Stadtverordneten – zuletzt beschnitten durch eine neue Geschäftsordnung verschiedener Stadtverordneter – konnte auch der quäkende Froschkönig alias CDU-Ex-Landratskandidat Othmar Nickel, gegeben von Ole Gemski, nicht schlichten. Erst Rotkäppchen Dagmar Enkelmann, die wie weiland bei Grimms schon den Wolf mit Wackersteinen versorgt hatte, errang den Sieg. Etwas platt endete diese Sequenz auf der linken Spur im Märchenwald. Überhaupt gab es immer dann die meisten Lacher aus dem Saal, wenn es lokal und spritzig zuging. Die landes- und bundespolitischen Querelen schienen den meisten doch weit weg. Abgesehen von einem witzig kommentierten Fußballspiel des FC Bundestag, gut gekontert und quergelegt von Matthias Holz und Dominik Rabe. Sahra Wagenknecht ließen sie ins Abseits treten. AfD-Mann Bernd Höcke mit Startnummer 88 verließ das Stadion, neben sich Franz Josef Strauß, 1988 verstorbener CSU-Politiker, der keinen rechts von sich dulden wollte. Auch die Probleme von Bernaus AfD-Ortsvorsitzendem Klaus-Peter Kulack, der öffentlich – selbst Lehrer – rudimentäre Bildung beklagt hatte, wurden ironisch seziert. Mit seinen Nachrichten konnte sich Sprecher Carsten Schmidt alias Susanne Daubner pointiert aus dem Fernsehgerät zu Wort melden. Oberhaupt André Stahl, dem am Bürgermeistertisch die goldene Krone aufgesetzt worden war, habe vor Freude einen Schwächeanfall erlitten. Das neue Rathaus werde deutlich unter 20 Millionen Euro liegen. Da freuten sich die Amtsvorgänger Jochen Klein und Hubert Handke doch sehr. Sieben um die Sonne der SVV kreisende Ortsteilplaneten mit Wünschen nach Supermarkt oder Buslinie wurden galant an den König verwiesen. Es wurde mitreißend gesungen und geschwelgt, Rainer Schulz spielte die Gitarre, Hildegard Bossmann blies auf der Flöte.

Barnims Linken-Chef Sebastian Walter schwang sich in 15 Minuten mit grünem Robin-Hood-Mützchen samt roter Feder als König der Diebe von Nickels CDU-Wahlsprüchen, falsch gehängt in Märkisch-Oderland, zu den Plakatpotenzialen der Windräder, die auch gleich als Sonnensegel in der Freibadeanstalt fungieren könnten, über den orangefarbenen Wal als CDU-Wahlmaskottchen mit neuestem Schwimmbadanspruch bis zur SPD-Mogelpackung der Grundrente. Überhaupt mussten Daniel Sauer, der süßlich lächelte, die Ohren klingen. Die Wählergruppe "Return to Sender" piekste in Richtung Vidas Massen-Hauspostsendungen. Als noch "We shall overcome" von Pete Seeger erklang, blieb nur das kühle Bier als Ausweg.