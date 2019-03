Stadt-Magazin-Idee mit Preis belohnt

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Die Seelower Händler haben es erneut geschafft, bei der City-Offensive der Industrie- und Handelskammer (IHK) Ostbrandenburg einen Preis abzuräumen. Bereits 2018 erhielten sie 10 000 Euro für die Unterstützung der City-Gutschein-Aktion. Die Idee: Kunden erwerben in der Touristinformation in der Mittelstraße einen Gutschein. Die Höhe können sie selbst festlegen. Der Beschenkte kann dann in verschiedenen Geschäften oder Einrichtungen wählen, wofür er sein Geld ausgibt. Zum Start im Sommer vergangenen Jahres hatten sich 24 Händler und Dienstleister beteiligt. "Inzwischen sind es 30 und 336 Gutscheine sind schon verkauft worden", freut sich Ilona Höhne. Sie hat im Rathaus den Hut auf, koordiniert, spricht mit den Händlern Vorhaben ab. Mit der Idee, ein Händler-Magazin zu etablieren, überzeugten die Seelower beim IHK-Wettbewerb, der zum zehnten Mal verliehen wurde. "StadtLEBEN" ist der Titel des Magazins, das Kunden und Gäste neugierig und in die Geschäfte und Dienstleistungseinrichtungen locken soll. "Regionale Händler sprechen in diesem Magazin über ihr Leben und geben persönliche Einblicke in ihre Arbeitswelt", erklärt Ilona Höhne. Wie läuft zum Beispiel der Arbeitstag eines Bäckers ab? Was macht eine Schuhverkäuferin nach der Arbeit? Welche Höhen und Tiefen hat ein Geschäft überstanden? Welche Besonderheiten bietet wer? Womit beschäftigen sich die Inhaber in ihrer Freizeit?

Diese und noch mehr Fragen werden die einzelnen Geschäftsleute im Magazin beantworten. Und gern auch Tipps oder Rezepte liefern, auf Teilnahme an anderen Veranstaltungen hinweisen und vieles mehr.

Zudem wird das neue Stadtmagazin eine digitale Schnitzeljagd bereithalten. Auf spielerische Weise können Teilnehmer die Stadt und die Einzelhändler kennenlernen. Hinter jedem QR-Code können die Leser Neues entdecken, Hinweise verfolgen, Fragen beantworten. Viele versteckte Fragen bekommen die Mitmachenden nur im Laden beantwortet. Die Händlergemeinschaft hofft, damit auch Jugendliche anzusprechen, die sich möglicherweise auch einbringen, um etwa Schaufenster von leeren Geschäften zu gestalten und so die Innenstadt freundlicher zu machen.

Mit dem Preisgeld von 10 000 Euro hat die Händlergemeinschaft ein gutes Polster, um Mitmach-Aktionen für die Kunden zu starten und das Magazin in Druck zu bringen. Bis zum Frühsommer, vielleicht auch schon zum Tag der Städtebauförderung im Mai, soll das erste Heft vorliegen. Kunden und Gäste finden es in den Läden und Einrichtungen der Stadt. Wird das Magazin angenommen, könnte es zwei bis dreimal im Jahr erscheinen.(dos)